Escrocheria cunoscută sub numele de „mecanicul fals” implică hoți care se apropie de șoferi sub pretextul că vehiculul acestora are o defecțiune, oferindu-se să rezolve problema. Departe de a fi un act de bunăvoință, aceștia cer sume exorbitante pentru o reparație fictivă sau profită de neatenția victimelor pentru a le fura bunurile.

Cum se desfășoară escrocheria?

Această metodă presupune că un străin abordează un șofer, afirmând că vehiculul său are o problemă mecanică, de obicei legată de roți. Persoana respectivă se oferă să ajute, însă adevăratul său scop este să obțină o sumă considerabilă de bani sau să creeze un context favorabil furtului. În anumite situații, hoțul cere bani pentru o reparație inexistentă, iar în altele, complicii săi profită de neatenția victimei pentru a-i sustrage obiecte de valoare din mașină. Există chiar cazuri în care escrocii reușesc să fure întreaga mașină, bazându-se pe faptul că proprietarii o lasă pornită în timpul așa-zisei intervenții.

Un exemplu relevant este povestea lui Miguel, un bărbat din Madrid, care a căzut victimă acestei escrocherii după ce a ieșit dintr-un supermarket. Un necunoscut l-a abordat, avertizându-l că există o problemă cu volanul mașinii sale. Îngrijorat, Miguel a oprit imediat vehiculul și a coborât pentru a verifica situația. „Mecanicul” i-a spus că ar putea avea o defecțiune gravă și l-a sfătuit să nu mai conducă, pentru a evita un accident.

Pretinsul mecanic s-a oferit să verifice zona afectată și, după o scurtă inspecție, l-a invitat pe Miguel să facă o plimbare scurtă cu mașina pentru a-i demonstra defecțiunea. În timpul acestei curse, escrocul l-a convins să parcheze într-o zonă apropiată de un presupus service auto, unde urma să sosească un complice cu piesa necesară.



Când cel de-al doilea individ a ajuns, Miguel a fost anunțat că înlocuirea piesei costă 900 de euro. După o negociere superficială, suma a fost redusă la 700 de euro. Între timp, Miguel a fost rugat să urce în mașină și să rotească volanul la indicațiile mecanicului, scrie StiriDiaspora. Acesta este momentul-cheie al escrocheriei: din interiorul vehiculului, victima nu poate vedea ce se întâmplă cu adevărat, iar hoții se prefac că efectuează o reparație, fără să facă nimic concret.

Odată finalizată „intervenția”, escrocii l-au însoțit pe Miguel la un bancomat pentru a retrage suma convenită. „Nu a intrat cu mine în bancomat, ceea ce mi s-ar fi părut suspect. A stat afară și a așteptat”, a relatat Miguel. După ce a primit banii, mecanicul fals i-a promis că îi va trimite o factură prin mesaj. Când Miguel a încercat să îl contacteze ulterior, numărul era inactiv.

