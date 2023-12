Emirul Kuweitului, seicul Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, a murit - Mandat marcat de conflicte politice succesive

„Cu mare tristete, deplangem moartea seicului Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, emir al statului Kuweit”, se arata intr-un comunicat difuzat de televiziunea de stat kuweitiana.

Inainte de anunt, televiziunea de stat si-a intrerupt programul si a difuzat versete din Coran.

Seicul Nawaf a fost internat in spital la sfarsitul lunii noiembrie „din cauza unei probleme urgente de sanatate”, potrivit agentiei oficiale de presa KUNA, care nu a oferit detalii despre boala sa.

Ulterior, el a fost declarat in stare stabila. Avand in vedere varsta, starea sa de sanatate a fost deseori un motiv de ingrijorare in timpul mandatului sau.

Seicul Nawaf a fost numit print mostenitor in 2006 de catre fratele sau vitreg, seicul Sabah al-Ahmad Al-Sabah, si a preluat functia de emir cand acesta a murit in septembrie 2020, la varsta de 91 de ani.