Emil Boc și-a mai îndulcit tonul față de conducerea PNL și a Guvernului: „Avem promisiunea că vom fi invitați la negocieri”

Emil Boc spune că cei din asociație sunt supărați pentru că nu au fost invitați la negocieri, nicidecum pentru că se zvonbește că pensiile speciale ale aleșilor locali vor fi amânate. „Pe de-o parte suntem supărați că nu am fost consulați, pentru că nu putem avea o părere într-o zi pe textul unie Ordonanțe de Urgență. Pe de ală parte, finanțarea administrației locale trebuie să fie gândită bine de guvern, dar este nevoie și de aportul celor implicați. Am susținut descentralizarea de sarcini, dar și de resurse financiare. Noi, din anul 1968 nu am mai avut o reorganizare administrativă a țării”, a spus Boc.

Primarul Clujului consideră că nu pot fi puse în aceeași oală orașe mari, care pot genera venituri din surse proprii, cu cele mici, care depind aproape în totalitate de finanțarea de la centru. „Nu poți pune în aceeași cateorie primării de municipii și orașe mari, cu cele din orașe de mici dimensiuni”,a mai spus Boc.

Șeful AMR susține că membrii asociației nu au făcut deloc referire la pensiile aleșilor locali și că nu asta îi deranjează, ci faptul că nu au fost consultați pe OUG care va fi adoptată mâine de Guvernul Cîțu.

„Acum 10 ani am decis amânarea pensiilor speciale, din postura mea de premier de la acea vreme. PNL și partidele din coaliție se pronunță în continuare împotriva pensiilor speciale, însă nu s-a venit cu un punct comun pe această problematică.

Emil Boc susține că a avut o discuție telefonică în care premierul Cîțu a promis că cei din asociație vor fi invitați la negocieri și că multe puncte din Ordonanță vor fi remediate. „Premierul și-a arătat desiponibilitatea de a modifica chestii cu ajutorul nostru. Această OUG este necesară, mai ales că aceasta prevedere și pensiile speciale. Am fost ignorați complet în adoptarea acestei OUG. Acum două ore și jumătate am vorbit cu premierul, care ne-a asigurat că practicile nesănătoase ale celor de la centru nu vor continua, iar administrațiile locale vor veni la consultări. Vrem să stabilim regulile jocului de la început, nu se pot adopta de către guvern prevederi care ne privesc pe noi, dar fără consultarea noastră”, a încheiat Emil Boc.