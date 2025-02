„În acord cu preşedintele Donald Trump, toţi angajaţii federali vor primi în scurt timp un e-mail pentru a afla ce au făcut săptămâna trecută”, a declarat miliardarul pe reţeaua sa socială X.



„Lipsa de răspuns va fi considerată o demisie”, a continuat cel mai bogat om de pe planetă.

„Ce aţi făcut săptămâna trecută?": acesta este subiectul e-mailului trimis funcţionarilor publici americani şi consultat de AFP.



În e-mail, angajaţii sunt rugaţi să răspundă până luni seara la ora 23.59, ora Coastei de Est, descriind cinci sarcini îndeplinite în cursul săptămânii precedente.



Cu toate acestea, e-mailul nu specifică faptul că angajatul îşi va pierde locul de muncă dacă nu răspunde.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.