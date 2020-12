Elena Udrea, audieri în dosarul de corupție: "Am finanțat personal campania din 2009, alocând sume totalizând peste 300 de mii de euro"

Judecătorii au audiat-o, luni, Elenei Udrea, iar în ianuarie vor continua această procedură și vor trece la dezbaterile finale.

În fața instanței, fostul ministru al Dezvoltării și-a susținut, luni, nevinovăția.

„Nu mă consider vinovată de comiterea infracțiunilor. (…) Am finanțat personal campania electorală din 2009, alocând sume totalizând peste 300 de mii de euro. Veniturile personale și ale soțului aferente anului 2009 mi-au permis această finanțare. Cred că sunt printre puținii politicieni care au adus bani personal la campania electorală și nu au plecat cu bani acasă în urma lor”, a declarat Udrea la Curtea de Apel București.

Fostul ministru al Dezvoltării a respins toate declarațiile inculpaților care au recunoscut acuzațiile la DNA.

"Niciodată eu, personal, nu am solicitat lui Wagner sau lui Nastasia să ceară bani de la o anumită persoană sau de la o anumită societate. Este posibil să fi cerut sprijin pentru organizarea în principal a campaniei vizând referendumul, insa niciodata nu am cerut si nu am sugerat sa se recurga la o astfel de masura. De altfel, asa cum am precizat anterior, eu nu eram prezenta in fiecare zi la sediul de campanie, astfel ca era posibil sa se ia decizii si in absenta mea”, a mai spus Elena Udrea.

Reamintim că, în luna mai 2017, procurorii DNA i-au trimis în judecată la instanţa supremă pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea, sub acuzația de instigare la luare de mită şi spălare a banilor, pe fostul secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Gheorghe Nastasia, pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea Victor Tarhon, pentru luare de mită, pe Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, pentru instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor şi pe Ioan Silviu Wagner, director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare. De asemenea, DNA a dispus trimiterea în judecată a lui Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.