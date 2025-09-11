„Prin această decizie, Consiliul de Administrație urmărește să asigure continuitatea operațională și stabilitatea companiei, menținând activitatea de producere a energiei termice și electrice esențială pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național”, anunță compania.

Mihai Volf are o experiență de peste 37 de ani în cadrul companiei, fiind responsabil pentru managementul juridic și conformitatea operațională a ELCEN. Numirea sa ca Director General interimar are scopul de a asigura transparență și eficiență în conducerea executivă a companiei.

„Subliniem încă o dată că activitatea companiei nu este afectată și funcționează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi”, se arată în comunicatul ELCEN.

“Prioritatea noastră este menținerea stabilității companiei, asigurarea serviciilor esențiale și transparența în administrarea activității ELCEN. Avem încredere că experiența și profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranță”, spun cei din Consiliul de Administrație al ELCEN.