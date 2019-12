Efectele uimitoare ale ceaiului de coji de portocale

Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special in zilele reci de iarna. De asemenea, te ajuta sa te mentii sanatoasa, multumita vitaminei C pe care o contine.

Despre ceaiul din coji de portocale

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite.

Calitatile ceaiului de portocale

Este cunoscut faptul ca portocalele au multi componenti nutritionali. Cativa dintre ei se afla chiar in coaja.

Cojile de portocale sunt sursa de vitamina C, si de vitamina B1. Alti constituenti importanti sunt: acidul folic, alpha-carotenul, beta-carotenul si aldehidele.

Cum se prepara ceaiul din coji de portocale

Cojeste portocalele, taie coaja in bucati mici si apoi lasa-le la uscat, de preferat intr-un loc rece si uscat. Dupa ce se usuca, adauga bucatile intr-o cana cu apa fiarta si lasa compozitia sa se raceasca 10-15 minute. Indeparteaza bucatile de coaja uscata si savureaza infuzia!



Beneficiile ceaiului din coji de portocale

Datorita substantelor active, coaja de portocala te ajuta sa te mentii sanatoasa. O cana de ceai din coji de portocale iti va aduce multe beneficii.

Coaja de portocala te ajuta sa lupti impotriva virusurilor si a bacteriilor. De asemenea, in tratarea tusei, a astmului, a bronsitei, a durerilor in piept si a racelii, infuzia din coji de portocala este un leac demn de luat in seama. In general, ceaiul din coaja de portocala ajuta la eliminarea mucusului din plamani.

Aceasta infuzie imbunatateste si digestia, este folositor la eliminarea gazelor intestinale, a senzatiei de balonare si a simptomelor de greata. De asemenea, este eficient si in tratarea constipatiei.

Ceaiul din coji de portocale ajuta si la mentinerea igienei orale, la ingrijirea si tratarea pielii sensibile si elimina respiratia urat mirositoare.

Alt beneficiu al acestei bauturi este stimularea circulatiei sangelui si a sistemului limfatic. Totodata, ceaiul din coji de portocale te ajuta sa te eliberezi de stres si alunga insomnia.

Pentru femeile care tocmai au nascut, ceaiul din coji de portocale ajuta la tratarea mastitei (cand sanul se simte umflat din cauza producerii de lapte mamar in exces), caz in care se recomanda consumul de ceai din coji de portocala de doua ori pe zi.

Efectele secundare ale ceaiului din coji de portocale

La fel ca toate tipurile de ceai, si ceaiul din coji de portocale are efecte secundare.

In primul rand, nu este recomandat sa bei ceai din coji de portocale in timpul sarcinii, pentru a nu cauza probleme fatului.

Ceaiul din coji de portocale poate fi considerat un stimulent, motiv pentru care, in combinatie cu un supliment care contine cafeina, poate crea stari de agitatie si tulburari de somn.

Daca ai probleme cu inima, consulta doctorul inainte de a consuma acest ceai, deoarece poate cauza cresterea tensiunii arteriale, hipertensiune, aritmie, tahicardie, palpitatii si dureri in piept.

Daca suferi de hipertiroidism, ceaiul din coji de portocale poate agrava situatia tiroidei. Poate cauza, de asemenea, si probleme de vedere sau slabirea corpului. Ceaiul din coji de portocale inrautateste glaucomul.

Infuzia din coji de portocale nu este doar aromata si delicioasa, ci si buna pentru sanatate. Asigura-te ca o poti savura fara a te confrunta cu efecte secundare!