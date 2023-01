Român: Nu mă vaccinez, nu am făcut niciun vaccin niciodată.

Reporter: De ce nu v-ați vaccinat? Vă e teamă de Covid-19?

Român: Pentru că nu am încredere, nu am încredere, sunt foarte sănătoasă, îmi asigur sistemul imunitar, mănânc ce trebuie și nu am nevoie, nici măcar răcită nu am fost. Am avut dreptate că nu m-am vaccinat, asta mă bucură și nici familia mea, nimeni

Reporter: Ce părere aveți despre acest vaccin?

Român: O părere proastă, nu știu mare lucru despre el, eu nu sunt specialist, nu am încredere… Nu ne-au dat explicații suficiente și nu își asumă responsabilitatea firma care le-a făcut, că dacă se întâmplă ceva, ei nu răspund și atunci nu mă vaccinez.

Un alt român susține, de asemenea, că nu are încredere în vaccinul împotriva Covid-19.

Român: Astea le bănuiam dinainte să spună la televizor că vor fi și reacții adverse și că nu va fi în regulă acest vaccin, eu nu l-am făcut.

Reporter: De ce nu ați făcut acest vaccin? Ce părere aveți despre el?

Român: Pentru că nu am avut încredere în asta, nu se face un vaccin de pe o zi pe alta ca să fie și eficient și e normal să nu mi-l fi făcut, plus că în jurul meu au murit foarte mulți tineri până în 40 de ani, făcând acest vaccin, au murit subit, spunând (n.r. medicii) că au făcut infarct. Mă felicit că nu am făcut vaccinul, atât eu, cât și familia mea. Dacă este un vaccin cum este cel antigripal, da, l-am făcut, în acesta am încredere și a fost eficient pentru mine și familia mea.