UPDATE - Eu nu o să spun nimic despre mama domnului Ciucu. Nu am nicio problemă, poate să-mi inventeze orice. Aliații mei sunt cetățenii.

UPDATE - Ce treabă are tatăl meu pentru ce fac eu? Nu îl atac pe tatăl lui Drulă. Sunt un om cu un suflet foarte bun. Lucrurile bune de fac, nu se spun. Bucureștiul are 80.000 de oameni cu dizabilități. I-a păcălit Nicușor Dan, dar nu le mai dă, că a zis că sunt pomeni.

UPDATE - Mi-e greu să cred că îmi vor fura voturile. Nu știu dacă au fost contestații la depunerea candidaturii mele. Contracandidații mei jignesc oamenii și electoratul. Consideră că este o rușine că mă votează pensionarii. Mă votează și tinerii și cei de vârstă medie.

UPDATE - Toate atacurile la adresa mea, inclusiv cele de la USR, și publicitatea negativă e tot publicitate. Oamenii cu care mă întâlnesc știu ce fac.

UPDATE - Băluță îi plătește pe alții să-mi însceneze chestii, Ciucu mai spune despre mine chestii printre dinți.

UPDATE - În trei săptămâni de campanie am întâlnit 5 persoane care m-au atacat, iar undeva la 10% sunt neîncrezători. Dacă nu ieșim la vot, luăm Bucureștiul și cade și Guvernul și Coaliția.

UPDATE - M-am dus la Piața Rahova la cei care îi făceau campanie lui Ciucă și i-am întrebat unde le e candidatul. Am plecat pe jos către Mărgeanului, în Sectorul 5, ca să văd cum e situația.

UPDATE - Ciucă a umplut țara cu afișe, Nicușor Dan, la fel. Nu i-a întrebat nimeni nimic. Iar panourile sunt date gratuit de cei care le au, dar cer și ei ceva la schimb.

UPDATE - Vreau să văd eu consilierii care spun că nu vor aproba anumite proiecte când vor vedea românii acolo lângă ei.

UPDATE - Dacă așa este în București, mi-e frică să mă uit în restul țării. Eu voi arăta adevărul, nu voi cosmetiza nimic. Oamenii mi-au spus că au venit, au promis, dar nu s-au mai întors.

UPDATE - De ce candidează Drulă la București, pentru că el e parlamentar de Timișoara. A distrus metroul, acum ne amenință că dacă nu iese el primar 8 ani or să fie probleme la metrou. Trebuie făcut pasajul de la Petricani. DE ce Drulă nu i-a dar metroul lui Nicușor.

UPDATE - Sunt persoane fără locuință, oameni cu foarte mulți copii. Ca să ne luptăm cu celelalte capitale, trebuie să gândim la scară mare. Mafia a pus mâna pe tot ce înseamnă bani la București. 80% din sume se duc pe subvenții. Trebuie rezolvată problema de fond. Să venim cu soluții de co generare. Eu voi avea numai profesioniști. Ei au pus pe cine trebuie ca să avantajeze grupuri de interese. Eu ma duc la primărie sa aduc bani și să scot orașul din sărăcie. Cum să vină Ciuc, Drulă și Băluță cu proiecte sociale, când ei au distrus oamenii.

UPDATE - Programele pot fi și pentru cei care au venituri medii.

UPDATE Trebuie finalizat planul de urbanism general. Am fost în câteva locuri unde m am îngrozit. În Parcul IOR s-au tăiat 12 hectare, ia pe PUG apare ca zonă de construcții. La fel și cele 1,1 miliarde de euro pe care Justiția vrea să-i investească în centrul Bucureștiului.

UPDATE - Sorin Oprescu a făcut unele lucruri bune și Gabriela Firea iar Nicușor Dan s-a închis în birou.

UPDATE - Cred că Nicușor Dan și-a adus aminte de vremurile când venea la Capitală din partea Uniunii Salvați Bucureștiul.

UPDATE - Toți au pus tunurile pe mine. Unii s-au descalificat singuri.

UPDATE - Cât tupeu are USR să spună că eu sunt cu PSD. PSD oricum a ajuns să fie mai userist decât USR. Ei sunt împreună la guvernare și au distrus afaceri românești. Ei nu pot ieși cu programe pentru oameni, nu au empatie. Nu stau de vorbă cu oamenii, nu au empatie.

UPDATE - Singurul sondaj va fi la vot, degeaba se îmbată unii cu apă.

UPDATE - PE Ciucu îl aștept pe Preciziei la locul de joacă să discutăm. A dat târgul de Crăciun din Sectorul 6 celor de la Untold unde percepe 0,11 lei pe metru pătrat pe zi. Cei de la Untold cer 300 de euro e zi chirie pentru o căsuță de Crăciun acolo. În noiembrie 2024, dezvoltatorul imobiliar al lui Bolojan, a obținut o autorizație, în timp ce altele au fost blocate. Cum a luat certificat cu PUZ expirat, unde face un bloc cu 11 etaje de 491 de apartamente în cel mai aglomerat loc din București. Dacă nu era prieten cu Bolojan, i-ar fi dat PUZ pentru un bloc cu acces prin curtea unei fabrică de mobilă.

UPDATE - Este adevărat că echipa lui Nicușor Dan, în frunte cu Ema Prișcă, conduce echipa lui Băluță? Domnul Drulă e outsider acum, dar ei dau sondaje false creând impresia că nu am șanse. A spus-o și Ciucu, toți reprezentanții statului amenință că vin eu. Vin și le tai contractele. În spatele investițiilor la Sector 4 sunt penali. Alexandru Manciu, Antonios Caprarar, dar și Pirpiliu. Băluță a asociat primăria cu o asociație care promovează transgenderii și lesbi. Cristof Laioș era șeful acestui ONG fiind arestat că racola tineri pentru prostituție.

UPDATE - La ELCEN e datorie de 1,3 miliarde de euro. Oamenii sunt sătui, dar sunt sigur că vor ieși în număr mare la vot și vor alege ce trebuie. Ei scot cifre false de sondaje, ca să arate că eu nu am șanse reale.

UPDATE - Nu sunt bani pentru programe sociale, ci numai pentru șmecheri. România are 6 localități în topul orașelor aglomerate. E nevoie ca primarul să aducă bani la buget. E nevoie de sală polivalentă. Bucureștiul nu poate să producă bani din cauza șmecherilor.

UPDATE - Sebastian Ghiță are interpuși la Euromedia și Compania de PArking, el câștigă bani mulți acolo. E de pe vremea lui Firea, dar și Nicușor Dan a dat bani la Euromedia. De aceea Nicușor s-a dus la RTV.

Anca Alexandrescu: „Peste tot pe unde merg, lumea apreciază că Realitatea Plus spune numai adevărul. Sunt îngroziși toți de sondajele reale, nu alea ale lor, pentru că poporul este furios. Cel mai trist este că oamenii sunt supărați și mai ales săraci. NU este normal ca în orașul unde venitul este mai mare ca-n Berlin li Madrid, să fie mai mulți săraci decât acolo. Oamenii îmi spun să-i scap de cei de la putere. Nimeni nu vorbește de vreun program social. Ciucu și Băluță sunt în partidele care de mulți ani au sărăcit oamenii. Voi rămâne în stradă alături de oameni și după 7 decembrie și am decis să adaug eradicarea sărăciei în București. Eu public mereu situații sociale. În cartierul Chitila Triaj oamenii nu au apă, gaze, se încălzesc oamenii cu sobe. Sunt 100 de familii izolate de 4 linii CFR. Dacă au urgență medicală, stau la o barieră antică, din anii 40. În schimb, le-au făcut parc cu wi0fi dar nu au rezolvat problemele de bază. Și-n Sectorul 4 e la fel. Toate locurile de joacă au lacăt pe ele, de 2 ani, fiindcă sunt neconforme. Băluță a investit milioane, dar parcurile sunt închise. Le-au tăiat ajutorul de inserție și cel de căldură. Acest program de eradicare a sărăciei va însemna 5% din bugetul PBM pentru programe sociale. Adică și pentru cei cu boli speciale și dizabilități. Vrem să oferim vouchere pentru utilități la cei care au venituri mici. În nicio capitală nu există magazine în oraș. Să facem magazine pentru cei cu venituri mici. Să facă supermarketurile să facă un colț pentru cei cu venituri mici. În toate sectoarele Bucureștiului sunt blocuri bombe cu ceas”

După cum și-a obișnuit telespectatorii dar și simpatizanții, Anca Alexandrescu va veni cu documente explozive, în premieră, prin care va fi demascată mafia care a capturat Bucureștiul.