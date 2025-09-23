Prin participarea activă și sprijinul oferit în cadrul campaniei, Eco Sud SA și-a reafirmat angajamentul față de protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă. Cu activitate în mai multe județe, compania gestionează în mod responsabil cele mai importante depozite conforme de deșeuri din România – inclusiv Centrul de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologica si Eliminarea Deseurilor – Vidra, Ilfov, considerat un model de bune practici în industrie.

„Ne bucurăm că putem contribui la o inițiativă cu impact real în comunitățile locale. Dincolo de gestionarea eficientă a deșeurilor, vrem să fim parte activă din educația ecologică a românilor”, a declarat Adrian Scarlat, director general Eco Sud SA.

Sprijinul oferit în cadrul Let’s Do It, Romania! reflectă viziunea companiei: un mediu curat, protejat prin implicare și responsabilitate, nu doar la CMID Vidra, ci în fiecare regiune unde Eco Sud este prezentă.

CMID Vidra a primit, în doar câteva zile, cantități impresionante de deșeuri rezultate din activitățile de curățenie derulate de voluntari, ONG-uri, autorități și instituții locale în peste 20 de comune din județul Ilfov și în Sectorul 1 al Capitalei. Acțiunea a fost una dintre cele mai ample din ultimii ani în zona București – Ilfov.

Pe lângă cele aproximativ 300 de tone de deșeuri care au fost recepționate la Centrul de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologica si Eliminarea Deseurilor – Vidra, Ilfov, pe durata campaniei, Eco Sud SA a suportat contravaloarea tuturor serviciilor de depozitare a deșeurilor și a pus la dispoziție în acest sens și celelalte depozite și centre de management integrat pe care le administrează, respectiv: Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frățești Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide Bacău, Depozitul de Deseuri Nepericuloase Girov care face parte din proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judetul Neamt”. Aici au ajuns alte sute de tone de deșeuri colectate din numeroase localități ale țării.

Pentru Eco Sud SA acest proiect înseamnă, pe de o parte, o şansă de face din România o țară mai curată, iar pe de altă parte, un pas important în apropierea companiei de comunitățile aflate în zonele în care iși desfășoară activitatea.

„Suntem partener oficial al campaniei „Let's Do It, România!“ și facem astfel încă un pas important spre a păstra spațiile urbane, dar și rurale, cât mai curate. Încercăm totodata să protejăm sănătatea populației, care în ultimul timp are tot mai mult de suferit din cauza deșeurilor aruncate la întâmplare. Eco Sud duce de peste 20 de ani o politică activă de prevenire a factorilor de risc, ce ar putea poluamediul înconjurător și afecta implicit sănătatea oamenilor. Iar prin intermediul acestei campanii dorim să tragem un semnal de alarmă asupra importanței colectării selective și a depozitării deșeurilor în spații special amenajate, conform standardelor impuse de UE”, a declarat Adrian Scarlat, director general Eco Sud S.A.

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, în cadrul Zilei Naționale a Curățeniei, a revenit conceptul “Let’s do it, Romania!”, care are o singură misiune: o lume cu mai puține deșeuri.

Ziua Națională a Curățeniei, campanie demarată în anul 2009, își dorește să transmită un semnal de alarmă cu privire la importanța protejării mediului înconjurător, prin eliminarea deșeurilor din natură. Asta pentru că “sănătatea noastră depinde de sănătatea mediului în care trăim!”.

Peste 150.000 de voluntari din toate cele 41 de județe au participat la cea mai mare mișcare socială din România, desfășurată în acest an sub mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”, care a pus în prim-plan prietenia, solidaritatea și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat.

La toate aceste acțiuni s-a alăturat, și în aceste an, în calitate de partener oficial al campaniei „Let's Do It, România!“, compania Eco Sud SA, unul dintre liderii pieţei naționale în gestionarea deșeurilor, reconfirmând susţinerea pentru protejarea mediului și a sănătății populației.

Ziua de Curățenie Națională, 20 septembrie 2025, recunoscută oficial prin lege, a marcat în acest an o ediție aniversară: 15 ani de acțiuni ecologice semnificative. Eco Sud SA s-a alăturat campaniei încă de la inițierea sa în România, respectiv din anul 2010, continuând să o susțină până în prezent, perioadă în care a asigurat depozitarea gratuită a zeci de mii de tone de deșeuri în depozitele și centrele de management integrat pe care le administrează.

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. De la lansare, peste 2.6 milioane de voluntari au participat la acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și implicare comunitară și s-au colectat sute de mii de tone de deșeuri.

ECO SUD SA, peste 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este lider național în furnizarea de soluții integrate pentru reciclare și gestionarea deșeurilor menajere și industriale. Compania operează șapte centre de management integrat al deșeurilor în România (Vrancea, Bacău, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Neamț și București) și este licențiată Clasa I de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Eco Sud SA este certificată internațional pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și se implică activ în dezvoltarea unor soluții sustenabile pentru protecția mediului și sănătatea publică.

La doar câțiva kilometri de Capitală, în incinta Centrului de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologică și Eliminarea Deșeurilor – Vidra - județul Ilfov, Eco Sud SA a dat în folosință o instalație integrată de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere cu cea mai mare capacitate din Europa.

Capacitatea de tratare a deșeurilor este de 920.000 de tone și devierea de la depozitare de peste 60%.

Eco Sud SA a înțeles necesitatea conformării dispozitiilor legale și atingerii obiectivelor privind gradul de reciclare și devierea de la depozitare, iar această instalație are capacitatea de a trata deșeurile provenite de pe raza Muncipiului Bucuresti și a județului Ilfov.

În prezent, aici sunt tratate în integralitate deșeurile din sectoarele 5 și 6 ale Municipiului București și din Județul Ilfov.

Eco Sud SA contribuie în mod esențial la îndeplinirea țintelor de mediu ale României, asumate în fața Comunității Europene, dar si la devierea de la depozitare a peste 500.000 de tone de deșeuri anual și reintroducerea în economia circulară a materialelor reciclabile.