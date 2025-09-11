„Chiar dacă în România nu se anticipează o situație de avarie majoră la rețeaua de electricitate, astfel de evenimente pot apărea oricând din diverse cauze, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente și ploi torențiale provocatoare de inundații. Până la remedierea situației, o conduită corespunzătoare, dar și un minim de pregătire în avans pot ajuta mai ușor la depășirea momentelor dificile care pot decurge din lipsa alimentării cu energie”, se arată într-un comunicat comun.

Materialul elaborat de DSU și AEI descrie pas cu pas cu trebuie să ne ptregătim și să acționăm în perioada uneo crize majore de alimentare cu energie electrică.

Asigurați-vă că aveți pregătit un rucsac de urgență, care să conțină:

- Lanternă și baterii pentru aceasta;

- Radio cu acumulatori;

- Bani în numerar;

- Copii ale asigurărilor și ale altor documente importante;

- Materiale de prim-ajutor (trusă de prim-ajutor);

- Medicamente de primă necesitate și pentru diferite tipuri de afecțiuni medicale;

- Articole de igienă: șervețele umede, alcool sanitar, soluții dezinfectante;

- Apă îmbuteliată, minim 2 l/persoană/zi;

- Hrană neperisabilă care nu necesită fierbere, coacere sau răcire (ex. conserve);

- Pături groase/cort/sac de dormit, îmbrăcăminte călduroasă pentru iarnă și îmbrăcăminte uşoară, lejeră şi amplă, din fibre naturale, pentru vară.

Arafat: Ghidul }i ajută pe români să devină autosuficienți pentru cel puțin 72 de ore

„Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările-cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru.

Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des.”, a declarat secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

În România, ultima avarie uriașă în rețeaua de electricitate a avut loc în 8 ianuarie 2021, la ora locală 15:05, când timp de o oră au rămas fără curent șase județe din nord-vestul țării: Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Sibiu.

Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude un sabotaj "motivat politic"