Ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, va avea joi, 30 octombrie, la Sibiu, o întâlnire cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, aflată în vizită oficială în România.

După discuțiile bilaterale, cei doi oficiali vor vizita contingentele franceze dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu. De asemenea, vor susține declarații de presă.

Vizita ministrului francez al Apărării are loc la doar o zi după ce Statele Unite au anunțat retragerea unei părți din contingentele militare aflate în România, decizie care a provocat un val de critici, dar și temeri că țara noastră ar putea deveni mai vulnerabilă în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.