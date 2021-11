Realitatea PLUS

Deputatul PNL de Brașov Dumitru Flucuș este singurul reprezentant al partidului care a semnat pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis.

Acesta a declarat, în excusivitate, la Realitatea PLUS, că a făcut acest demers pentru a salva partidul, pe lângă cererea alegătorilor din circumscripția Brașov pe care îi reprezintă.

„Dacă PNL nu face anumite schimbări până în primăvară, va cădea în sondaje. Trag un semnal de alarmă, trebuie luate anumite măsuri de distanțare... Nu știu dacă se va ajunge la suspendare. Decizia de a semna este personală”, a declarat liberalul, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Eu nu sunt dezafiliat. Nu am plecat in nicio grupare, imi doresc să și rămân în partid. Nu-mi doresc să fiu exclus. Fac acest demers ca partidul sa aiba o șansă. Nu cred ca voi fi exclus, dar, daca voi fi, posibilitățile mele de a influența vor fi mult diminuate. (...) Acțiunea pe care am întreprins-o, după părerea mea, nu cred că va fi luată în considerare...”, a mai spus Dumitru Flucuș.

Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat la începutul săptămânii că a început să strângă semnături de la parlamentari pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liderii AUR susțin că la 24 de ore de la lansare campaniei pentru suspendarea și demiterea președintelui Klaus Iohannis s-au adunat peste 200.000 de semnături.

Întrebat de ce au zis colegii liberali în urma gestului său, Dumitru Flucuș a spus că „nu au fost fericiți, majoritatea nu”.

Parlamentarul a mai spus că nu a vorbit despre acțiunea sa cu președintele partidului, adică Florin Cîțu, dar nici nu a fost amenințat cu o eventuală excludere din PNL.

„Dl președinte nu m-a sunat. M-au sunat de la conducerea județului, cu care sunt în relați ifoarte bune, pentru că sunt în relatii chiar de prietenie. Nu m-au amenințat cu excluderea. Nu e vorba de amenințări.

Sper sa inteleaga, să se gândeasca ca trebuie sa salvam partidul. Oricum, dl președinte Klaus Iohannis este la sfârșitul mandatului, este conservat. Președintele este responsabil pentru criza politică. Are o responsabilitate foarte mare la criza din țară, această lungă incertitudine, că nu avem guvern. Un presedinte responsabil ar fi trebuit sa numeasca din prima un premier care sa rezolve criza”, a afirmat Dumitru Flucuș, la Realitatea PLUS.

Totuși, Dan Vîlceanu, actualul ministru interimar de Finanțe și secretar general al PNL, a anunțat miercuri că Dumitru Flucuș va fi exclus din partid.

„Din câte am înțeles, a semnat și va fi exclus din partid în maximum două săptămâni. (...) În momentul în care ai făcut un asemenea gest, nu ești parlamentar liberal, ești de la AUR, ai aceeași minte ca Georgică Simion și te duci la Georgică Simion”, a declarat Dan Vîlceanu.

Întrebat care este cea mai bună variantă de alianță pentru PNL în acest moment, cu PSD sau cu USR, Dumitru Flucuș a răspuns că „fiecare are avantaje si dezavantaje”.

Pentru admiterea în Parlament a unei solicitări de suspendare a președintelui este nevoie de 117 de semnături, din totalul de 466 de parlamentari, apoi, pentru inițierea unui referendum de demitere a șefului statului sunt necesare 234 de voturi în Parlament pentru ca acesta să fie suspendat.