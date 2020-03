Dosar penal pentru Vergil Chiţac, senatorul care și-a infectat colegii cu coronavirus (surse)

Senatorul PNL Vergil Chițac a fost prezent în perioada 17-19 februarie la o reuniune NATO la Bruxelles. Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document pe 6 martie 2020, în care participanții reuniunii erau anunțați că unul dintre membrii delegației franceze de la adunarea parlamentară NATO din perioada 17-19 februarie a fost depistat pozitiv cu COVID-19 pe 5 martie. Astfel, Chițac știa din data de 6 martie că este suspect de infecție cu COVID-19, dar a ignorat avertismentul NATO și, mai mult, a participat pe 8 martie la o petrecere la care se aflau 400 de persoane, de Ziua Femeii, și la ședința BPN de luni a PNL.

Vergil Chițac se află în acest moment internat la Secția de Terapie Intensivă, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Irina: ”Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI”, a scris fiica senatorului pe Facebook.