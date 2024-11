Dorin Cocoș este șocat de vestea morții lui Silviu Prigoană, crezând inițial că este o glumă. Omul de afaceri l-a numit pe Prigoană „un tată și un prieten extraordinar”. Fostul soț al Elenei Udrea a mai vorbit despre faptul că cei din apropierea lui Traian Băsescu, printre care însuși Silviu Prigoană, Dorin Cocoș, dar și alți oameni de afaceri au ajuns la pușcărie, fiindu-le confiscate afacerile.

„Lui Silviu i s-au tras toate relele de la faptul că a fost mult prea apropiat de Elena Udrea, fosta mea soție. Dacă vă faceți aminte, în 2012 el a candidat în locul ei, la Primăria Capitalei, pentru că pe vremea aia, fiind căstorit, mă mai asculta puțin Elena ce însemna politica. Și i-am spus, vezi că tu nu ai susținerea partidului și Oprescu o să o să te facă praf și atunci el s-a oferit săracul să candideze în locul ei.

După ce noi am divorțat, ea a ținut o relație mult mai apropiată cu Silviu și, nu știu dacă știți, a cununat pe unul dintre copiii lui. Dar părerea mea că acest lucru lui i-a dăunat. Eu i-am spus după ce am ieșit din arestul central că noi ne-am văzut foarte des.

Eu am fost la botezul copilului lui, el la botezul copilului meu, am vrut să facem și o televiziune împreună pe la Mohamed, prin Floreasca, pe acolo, am vrut să facem prin 2010-2011, ceva de genul ăsta. Și am spus, bă Silviu, delimitează-te de ce a fost, pentru ce mi s-a întâmplat mie și n-a vrut să înțeleagă. Și drept dovadă, uitați ce i s-a întâmplat.

Dar de el, ce să spun, un om extraordinar, un suflet de om mare, un tată bun, un prieten adevărat. Nu mai am cuvinte de laudă ce să spun, dar n-a vrut să înțeleagă. Și uitați ce i s-a întâmplat și părerea mea că și el a fost lucrat de aceeași binom, trinom, nici nu mai știu cum Dumnezeu să-l mai numesc, care ne-a lucrat pe toți, uitați-vă, de-a lungul timpului, ce s-a întâmplat cu cei care au fost în tabăra domnului președinte Băsescu. Nu numai ei din lumea de afaceri, uitați-vă, Gheorghe Ștefan, Sorin Popescu, Marin Anton, toți, pușcărie, pușcărie, pușcărie. Oameni de afaceri care au fost în apropierea domnului președinte.

Pușcărie, pușcărie, sau luate afacerile și uitați-vă, săracul om, că la un moment dat în disperare, cred că chestia asta l-o fi marcată. Dumnezeu mai știe ce s-o fi întâmplată în sufletul lui, că el nu era, el era un tip foarte vesel.”, a declarat Dorin Cocoș, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.