Președintele american Donald Trump a transmis, într-o postare pe rețeaua sa social Truth Social, un mesaj legat de războiul din Ucraina. Acesta pare să amenințe Rusia, după ce oficialii ruși au părut, joi, că refuză negocierile de pace.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare. Este ca o echipă mare în sport care are o apărare fantastică, dar căreia nu i se permite să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga! Este la fel și cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să atace, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta?”, a scris Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că războiul nu ar fi izbucnit niciodată dacă ar fi fost la conducere în locul lui Joe Biden.

„Oricum, acesta este un război care NU s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost eu Președinte – ZERO ȘANSE”, a scris Trump.

Președintele american și-a încheiat postarea cu un mesaj misterios.

„Timpuri interesante ne așteaptă!!!”, a mai scris Donald Trump.

Rușii nu cred în Trilaterală

Ministrul rus de externe a avertizat că Moscova trebuie să aibă un drept de veto eficient asupra oricăror măsuri de sprijinire a Ucrainei odată ce se va ajunge la un acord de pace, subminând planurile occidentale de a oferi Kievului garanții de securitate, scrie The Guardian.

Într-o serie de remarci intransigente, Serghei Lavrov a declarat că propunerile europene de a desfășura trupe în Ucraina după o înțelegere ar echivala cu o „intervenție străină”, pe care a numit-o absolut inacceptabilă pentru Rusia.

De asemenea, el a renunțat la perspectiva unui summit Putin-Zelenski, promovat de Donald Trump , spunând că o întâlnire bilaterală la cel mai înalt nivel ar fi posibilă doar „dacă toate problemele care necesită discuții sunt pregătite temeinic”.