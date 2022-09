Fostul premier al României, Adrian Năstase, a anunțat decesul Corinei Coman, cea care i-a fost consilieră în dosarul de aderare al României în Uniunea Europeană.

”A plecat Corina Coman - A plecat definitiv, in urma unei boli nemiloase, Corina Coman. A fost consilierul meu principal pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Avea cetătenie română si franceză dar lucrase multă vreme la Bruxelles. Activitatea sa la Bucuresti a fost finantată de guvernul francez. A avut un rol esential in coordonarea Comitetului inter-ministerial pentru negocieri. O persoană extrem de cultivată, meticuloasă si eficientă. A fost unul dintre acei anonimi care au făcut posibilă finalizarea negocierilor cu UE in 2004.”, a scris Adrian Năstase pe pagina de Facebook.