Maureen Arthur, actriță veterană de televiziune, film și scenă, s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani.

Arthur s-a făcut cunoscută, după aparițiile din numeroase seriale de televiziune, precum Mork & Mindy , Perry Mason și The New Dick Van Dyke Show.

Potrivit The Hollywood Reporter, Arthur a murit miercuri, 15 iunie, din cauze naturale, la casa ei din Beverly Hills, după o lungă luptă cu boala Alzheimer.

Născută pe 15 aprilie 1934, în San Jose, California, Arthur a devenit un element de bază al televiziunii și al filmelor de la sfârșitul anilor 1950 până în anii 1970, apărând în serialele The Monkees, The Flying Nun, Sanford and Son, Laverne & Shirley, Murder, Ea a scris, Matlock și multe altele.

Cu toate acestea, ea este, probabil, cel mai bine amintită pentru rolul ei ca Hedy La Rue în adaptarea cinematografică din 1967 a smash-ului de pe Broadway How to Succeed in Business Without Really Trying , o parte pe care a interpretat-o ​​pentru prima dată într-un turneu național și pe Broadway.

Arthur s-a întors la Broadway după film, jucând alături de Bob Dishy și Linda Lavin în comedia Something Different .