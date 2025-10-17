La nivel național, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet, ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile, transmit reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare (UNSAR).

În cazul exploziei din cartierul Rahova din Capitală, în jur de 45 de apartamente afectate sunt protejate de o poliță de asigurare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său că în România nu s-a reușit construirea unei culturi a polițelor de asigurări care să ofere protecție în cazul unor tragedii.

„Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate (în urma exploziei din cartierul Rahova n.red) sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare – la nivelul Membrilor UNSAR. Explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%. Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 milioane) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile”, au transmis vineri, printr-un comunicat de presă, reprezentanții UNSAR. C

ea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință, în urma unei explozii, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024, mai transmit aceștia.