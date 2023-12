Ancheta procurorilor anticorupție privind tunul de aproape 200 de milioane de euro dat de mafia gunoaielor din Capitală bate pasul pe loc. Ancheta a fost deschisă în 2019, iar de atunci Bogdan Adimi și Sorin Velicu au fost audiați de mai multe ori la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, DNA sau DIICOT. Raportul de expertiză în acest dosar avea termen astăzi, dar nici acum, după patru ani, rechizitoriul nu este finalizat. După deschiderea dosarului, la câteva luni distanță, Sectorul 1 a fost îngropat în gunoaie și asta pentru că Clotilde Armand nu a vrut să plătească facturile din perioada anchetată de procurori. Bogdan Adimi a declarat recent într-o convorbire telefonică cu jurnaliști Realitatea PLUS că are calitatea de suspect în acest dosar, nu de inculpat și a trimis și un punct de vedere în acest sens. Contactat de jurnaliștii Realitatea Plus pentru un punct de vedere, directorul operațional Romprest, Sorin Velicu, nu a răspuns până la acest moment.