”Eu sunt Anca și sâmbătă te aștept, aici, în Piața Universității, între ora 12:00 și 20:00, să adunăm semnături pentru a face dreptate în București. Împreună cu Dian Popescu o să rezolvăm problemele de termoficare ale Bucureștiului”, a declarat Anca Alexandrescu.

La rândul său, Dian Popescu i-a îndemnat pe bucureșteni să vină în număr cât mai mare, în Piața Universtității, pentru a susține candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei.

”Toți prietenii mei vă rog să veniți sâmbătă, la ora 12:00, pentru Anca, primar general al Capitalei”, a spus expertul în energie.

Candidata la Primăria Capitalei a ținut să menționeze faptul că ”Dian este garanția că foarte curând veți avea apă caldă și căldură, dar toată echipa mea va pune Bucureștiul pe primul loc”.

”E un nou proiect! O să vedeți ce înseamnă proiect pentru București”, a adăugat Dian Popescu.