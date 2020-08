Dezvăluiri exclusive din scandalul interlopilor: anchete încetinite, la cererea șefilor din Poliție

"S-a cerut sa supraveghem si sa documentam pestii mari doar cu infractiunile marunte. Nici noi n-am inteles de ce, incepand cu 2019, odata cu schimbarea conducerii Politiei Capitalei, am devenit o structura incomoda. Nu s-a cerut in mod concret inca din ianuarie 2019 sa nu mai efectuam activitati impreuna cu procurorii DIICOT si sa ne rezumam doar la activitatile cu parchetele locale", spune Marius Andrei, șef Serviciul Grupări Infracționale Violente.

Scopul presiunilor era unul singur, să reducă din personal, iar anchetele să nu mai poată fi terminate, potrivit comisarului-șef.

"Aceste presiuni de a nu mai lucra in anumite dosare penale, de a ne pune in anumite controale de fond, controale inopinate. Sunt lucruri pe care toti colegii mei le pot confirma. In urma acestor presiuni, o treime din serviciu, politisti care au activat in cadrul serviciului, au ales sa paraseasca structura si sa mearga catre alte unitati de politie", a mai spus acesta.

Comisarul-șef a recunoscut și că au existat cazuri în care polițiștii și interlopii sunt foarte apropiați și au legături strânse.

"Daca in anumite anchete au existat politisti care au inteles sa fraternizeze cu acesti infractori, sub supravegherea procurorilor de caz am efectuat demersuri pentru cercetarea persoanei respective si pentru deferirea persoanei respective instantei de judecata. Au existat astfel de cazuri", a explicat Marius Andrei.

Comisarul dă de înțeles că anchetele în derulare ar fi deranjat anumite persoane cu funcții importante.

"Erau anchete serioase in derulare care ar fi putut intr-adevar sa mai puna niste concluzii fata de anumiti membri din zona lumii interlope. Intr-unul dintre dosarele penale pe care le lucram in delegare si in care ancheta a fost oprita de pe o zi pe alta, efectuam intr-o faza avansata astfel de activitati", a spus Marius Andrei.

Prin urmare, activitatea Serviciului pentru Grupări Violente Infracționale din cadrul Poliției Capitalei a fost încet-încet redusă încă de anul trecut.

"Noi tot anul 2019 am fost in controlae, a trebuit sa ne protejam, sa ne supunem echipelor de control materiale pe baza carora sa fim controlati si cercetati", a mai spus Andrei.