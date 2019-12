Dezvăluiri despre Revoluția din 1989. Cum au fost înarmați civilii în fostul sediu CC al PCR, actualmente sediul MAI

Pe 22 decembrie 1989, speriați de mulțimea care scanda și se aduna în număr tot mai mare în Piața Palatului, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fugit cu elicopterul de pe sediul CC al PCR, actualmente sediul MAI, la ora 12:09.

Ce s-a întâmplat după acel moment, mai precis înarmarea civililor cu arme în sediul CC, este explicat în Raportul Comisiei senatoriale asupra Revoluției din decembrie 1989.

Potrivit documentelor consultate de jurnalistul realitatea.net Cristian Otopeanu, "în ziua de 22 decembrie 1989, în jurul orelor 12:00, mulţimea adunată în Piaţa Palatului şi care pătrunsese în incinta fostului sediu al CC al PCR a trecut, o parte, la urmărirea cuplului prezidenţial, iar o altă parte majoritară s-a împrăştiat pe culoarele şi prin birourile interioare. Cu armele găsite în diferitele încăperi, unele dintre ele abandonate de forţele de protecţie ale dictatorului ce dispăruse misterios, a început înarmarea demonstranţilor".

Raport privind acțiunile desfășurate în Revoluția din 1989: "Am început înarmarea cetățenilor [aflați în sediul CC al PCR] cu armele existente"

Documentele conțin și declarații de martori, care fac lumină în privința acelor evenimente.

Astfel, potrivit Raportului Comisiei senatoriale, "Revoluţionarul Dan Iosif, pătruns printre primii în clădire, a declarat: "S-a intrat în C.C. Am intrat şi am început să găsim arme. În dormitorul Elenei Ceauşescu, sub patul ei, s-au găsit lăzi de muniţie, 7.65 mm şi A.K.M.-uri, am început să găsim pistoale abandonate, am început înarmarea cetăţenilor cu armele existente”.

În aceste condiţii, s-a trecut la primele încercări de organizare. Aşteptându-se la o reacţie violentă din partea forţelor fidele dictatorului, revoluţionarii au luat măsura de a se înarma concomitent cu realizarea unui centru de conducere militară şi civilă în cadrul fostului sediu al CC al PCR".

Raport privind acțiunile desfășurate în Revoluția din 1989: "Din sediul Securității au fost sustrase diferite obiecte, în special aparatură electronică"

De asemenea, Raportul Comisiei senatoriale menționează: "Totodată, este necesar a preciza că după fuga cuplului prezidenţial o parte din manifestanţii existenţi în Piaţa Palatului au pornit spre sediul fostului Inspectorat de Miliţie al municipiului Bucureşti, unde au solicitat eliberarea tuturor arestaţilor. [...] Fostul şef al acestei instituţii a comunicat mulţimii "Arestaţii se află la Securitate", dirijând mulţimea către această instituţie.

Ajunşi la sediul Securităţii, s-a încercat forţarea pătrunderii în interior, acţiune ce nu a reuşit ca urmare a blocării uşilor de intrare. Sosirea unui grup de revoluţionari înarmaţi a determinat deschiderea şi pătrunderea revoluţionarilor în clădire. În această situaţie, cadrele Securităţii au părăsit sediul instituţiei rămânând doar personalul de serviciu".

Mărturiile existente în documente continuă cu detalii neștiute: "De menţionat că în instituţie au pătruns persoane de cele mai diverse categorii sociale. Au fost forţate uşile birourilor încuiate şi, potrivit declaraţiilor şefului Securităţii Municipiului Bucureşti, din sediu au fost sustrase diferite obiecte, în special aparatură electronică.

Ulterior, la faţa locului au sosit reprezentanţii armatei, iar după ce s-a controlat cu minuţiozitate întregul imobil, dovedindu-se astfel ca în incinta acestuia nu există persoane arestate, clădirea a fost evacuată.

Controlul instituţiei a fost preluat de personalul de serviciu, reprezentanţi ai M.Ap.N. şi un grup de revoluţionari ce erau angajaţi ai Teatrului Constantin Tănase".

Ce a însemnat Comisia Senatorială de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989

Comisia Senatorială de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989 a fost compusă din două comisii înființate de Senatul României, prima existând din 1990, iar scopul declarat a fost acela de a afla adevărul despre Revoluția din 1989.

Prima comisie a activat în perioada 1990-1992, sub conducerea senatorului FSN Sergiu Nicolaescu, iar a doua comisie a activat în perioada 1992-1996, conducător fiind, inițial, senatorul PNȚCD Constantin Ticu Dumitrescu, iar după demisia acestuia, senatorul Valentin Gabrielescu.

