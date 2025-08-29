Execuția bugetară pe primele șapte luni din 2025 arată un deficit de 76,4 miliarde de lei. În acest context, experții avertizează că ținta de deficit asumată de Guvern, de 7 la sută, devine nerealistă si spun ca deficitul va depăși 8 la sută din PIB în acest an.

Cheltuielile de personal au crescut cu aproape 8 la sută peste inflație, iar cele cu dobânzile au explodat cu un plus de 45 la sută față de 2024. De asemenea, statul a consumat peste 2,4 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la energie.