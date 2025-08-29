Deficit bugetar uriaș - cum a fost golit fondul de rezervă. Cine a vrut să îi sarăcească pe români

Deficitul României sare din nou de 4 la sută din PIB după primele 7 luni ale anului, exact ca anul trecut! Statul cheltuie mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, în special pe dobânzi și măsuri de asistență socială. 

Execuția bugetară pe primele șapte luni din 2025 arată un deficit de 76,4 miliarde de lei. În acest context, experții avertizează că ținta de deficit asumată de Guvern, de 7 la sută, devine nerealistă si spun ca deficitul va depăși 8 la sută din PIB în acest an. 

Cheltuielile de personal au crescut cu aproape 8 la sută peste inflație, iar cele cu dobânzile au explodat cu un plus de 45 la sută față de 2024. De asemenea, statul a consumat peste 2,4 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la energie. 