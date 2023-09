Florin Gabriel Bădeanu, unul dintre muncitorii răniți în explozia de pe șantierul autostrăzii Moldova a povestit cum s-a petrecut întregul accident: "În faţa mea s-a aprins o mare flacără, în jur de 20-25 de metri înălţime. M-am speriat într-un fel şi am ales să deschid uşa, să sar şi să fug. Mi-au rămas actele, telefonul, tot, în utilaj acolo. Am avut maşina personală mai în faţă. Fugind, mi-am dat cu palma peste buzunar şi am auzit cheile zdrăngănind şi am zis că este o salvare", a declarat muncitorul pentru Observator.

De frică şi îngrozit de cele văzute, unuia dintre bărbaţi i s-a făcut rău.

Florin Gabriel Bădeanu, muncitor rănit: "Colegul celălalt din spate, care nu a fost afectat nici de foc, nici de nimic, s-a dat jos din maşină, s-a uitat în sus, şi-a făcut cruce şi a căzut lat jos. A leşinat."

Alţi doi au ajuns în stare gravă la spitalele "Bagdasar-Arseni" şi Floreasca din Bucureşti.