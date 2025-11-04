Săptămâna trecută, magistrații de la Tribunalul București au decis să prelungească controlul judiciar cu încă 60 de zile în cazul lui Călin Geogrescu, măsură dispusă încă de la începutul acestui an în primul dosar penal trimis în judecată.

În această perioadă, candidatul interzis de sistem la alegerile prezidențiale trebuie să respecte o serie de măsuri stricte. El nu trebuie să părăsească țara și ori de câte ori este chemat, trebuie să se prezinte la secția de Poliție pentru a da cu subsemnatul.

Foarte important de precizat este faptul că magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 nu au venit cu o motivare nouă în momentul în care au decis prelungirea măsurii controlului judiciar, așa cum prevede procedura, argumentele fiind identice cu ultimele motivări ale aceleiași instanțe.

”Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, se arată în motivarea instanței.

Acum, Călin Georgescu așteaptă motivarea deciziei magistraților de la Tribunalul București și să vadă următoarea mișcare a sistemului în cazul celui de-al doilea dosar al său trimis în judecată la Curtea de Apel București, în care nu s-a fixat nici până acum un prim termen.