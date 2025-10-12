În aceste zile toți ochii sunt pe Consiliul Superior al Magistraturii și asta pentru că trebuie să analizeze petițiile care au fost depuse, prin avocații săi, de Călin Georgescu.

Decizia pe care o va lua CSM este una extrem de importantă în ceea ce privește independența Justiției. Cele două petiții care au fost depuse de Călin Georgescu vorbesc despre ingerințe în Justiție și despre încălcarea principiului prezumției de nevinovăție. Mai mult decât atât, sunt acuzații la adresa președintelui României Nicușor Dan, dar și la adresa lui Alexandru Muraru. Călin Georgescu vorbește, prin avocații săi, despre faptul că cei doi s-ar fi implicat în Justiție și, de asemenea, despre faptul că a fost încălcată independența sistemului judiciar.