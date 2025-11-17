Avocatul italian Alexandro Maria Tirelli, cunoscut în Italia drept „avocatul baronilor drogurilor” și angajat să îi apere pe frații Dani și Nando Mocanu în fața cererii de extrădare din România, a detaliat strategia sa de apărare pe blogul personal.

Fiecare detaliu al procesului poate schimba rezultatul final

Tirelli a explicat că procedura este complexă și că fiecare detaliu poate schimba rezultatul final.

Apărarea se va concentra pe analizarea condițiilor procesului judiciar din România, dar și pe verificarea standardelor din închisorile românești.

Autoritățile italiene trebuie să se asigure că inculpații beneficiază de un tratament conform standardelor europene, iar nerespectarea garanțiilor minime de sănătate și siguranță poate duce la refuzul predării. Un alt argument puternic va fi legătura fraților Mocanu cu Italia, apărarea urmând să demonstreze activități relevante, legături familiale sau motive de integrare care pot influența decizia Curții de Apel.

De asemenea, avocatul va examina cu strictețe aspectele procedurale ale cererii de extrădare, orice eroare formală sau de fond putând afecta soluția finală, fiind evaluată inclusiv proporționalitatea pedepsei. Nu în ultimul rând, vor fi prezentate elemente personale și aspecte umanitare legate de sănătate sau viața de familie, Curtea urmând să evalueze dacă extrădarea ar putea încălca drepturile fundamentale.

Avocatul Tirelli și-a dobândit reputația apărând figuri controversate, de la baroni ai drogurilor columbieni și oligarhi ruși

Avocatul Tirelli și-a dobândit reputația apărând figuri controversate, de la baroni ai drogurilor columbieni și oligarhi ruși la teroriști. El a dezvăluit chiar că înțelegerea sa a sectorului traficanților de cocaină provine dintr-o conexiune personală, afirmând că a locuit în Medellin în casa soției lui Pablo Escobar, unde era considerat parte din familie.

Cu o vastă expertiză în drept internațional, Tirelli a absolvit Dreptul la Torino și a predat la Universitatea Arboleda din Columbia. Avocatul a recunoscut că acest caz a atras atenția mass-media, dar a insistat că poziția fraților Mocanu trebuie judecată exclusiv în conformitate cu legea, fără prejudecăți sau presiuni externe, Curtea de Apel urmând să se pronunțe în următoarele săptămâni.