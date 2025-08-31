Un grup de cercetători din Portugalia, Italia și Olanda susține că explicația ar putea fi legată direct de pregătirea militară și de disciplina impusă de KGB, instituție în care Putin a ajuns la gradul de locotenent-colonel.

Într-un manual de instruire citat de specialiști apare următoarea indicație: „Ofițerilor KGB li se recomanda să țină arma în mâna dreaptă, aproape de piept, și să avanseze cu partea stângă a corpului înainte, pentru a putea scoate pistolul cât mai rapid în cazul unei confruntări”.

Ipoteza utilizării steroizilor

Deși explicația istorică oferă un cadru plauzibil, au apărut și alte interpretări. Printre ele se numără teoria conform căreia Putin ar fi apelat la steroizi, substanțe care ar putea influența atât fizicul, cât și atitudinea liderului rus.

Lord David Owen, fost ministru de externe al Marii Britanii, a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat pentru Times Radio, citat de The Express. El a afirmat că modificările vizibile ale trăsăturilor faciale ale lui Putin, „în special forma ovală apărută recent”, pot fi asociate unor astfel de tratamente.

„Uitați-vă la fața lui, observați cum s-a schimbat. Nu cred că este vorba de operații estetice sau de Botox. Cel mai probabil folosește steroizi anabolizanți, ca un culturist – și știm că e mândru de mușchii lui, ținând cont că apare deseori dezbrăcat până la brâu – sau corticosteroizi”, a declarat Owen.

Legătura dintre tratamente și izolare

În aceeași intervenție, oficialul britanic a subliniat că steroizii au efecte multiple, inclusiv slăbirea sistemului imunitar. Acest detaliu ar putea explica precauțiile exagerate și izolarea strictă pe care Putin le-a adoptat în ultimii ani.

„Acest om a stat în izolare completă, la distanță de oricine, sub o presiune extraordinară. Toate acestea indică o posibilă terapie cu steroizi – sau chiar o combinație între el”, a mai spus Owen.

Impactul asupra comportamentului

Fostul ministru a adăugat că substanțele de tip anabolizant pot accentua agresivitatea. Potrivit lui, această trăsătură se regăsește și în maniera în care Putin reacționează și conduce.

