Băiatul, identificat drept Ivan Vladimirovici Putin, apare alături de mama sa, fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva (41 de ani), considerată de ani buni partenera neoficială a liderului de la Kremlin. Potrivit surselor citate, Kabaeva ar mai avea un fiu de patru ani, Vladimir.

Un copil crescut în izolare

Publicația britanică The Sun notează că Ivan trăiește în condiții de maximă securitate, cu acces limitat la alți copii și sub supravegherea permanentă a gărzii de corp, guvernantelor și profesorilor. „Este probabil cel mai secret și cel mai izolat băiat din Rusia”, a scris canalul VChk-OGPU.

Dezvăluirile sunt însoțite de speculații potrivit cărora Ivan seamănă izbitor cu Putin în copilărie, ceea ce a alimentat și mai mult ipoteza unei legături de sânge.

Cum arată fiul secret al lui Vladimir Putin / Sursa foto - presa străină

Putin, tată a doi copii recunoscuți oficial

În prezent, Vladimir Putin (72 de ani) a recunoscut public doar două fiice din mariajul cu fosta sa soție, Liudmila:

Maria Vorontsova (născută în 1985), medic endocrinolog implicat în cercetarea medicală.

Katerina Tikhonova (născută în 1986), dansatoare de rock acrobatic și cercetătoare cu poziții importante în institute academice din Rusia.

Niciuna dintre ele nu a fost vreodată menționată pe nume de președinte în aparițiile sale publice.

Misterul „familiei ascunse”

Relația dintre Putin și Kabaeva nu a fost confirmată oficial de Kremlin, însă presa de opoziție și mai multe investigații internaționale au scris că cei doi ar avea împreună doi băieți, născuți în Elveția și Rusia, în 2015 și 2019.

Imaginile apărute acum reprezintă prima presupusă dovadă vizuală a existenței unuia dintre acești copii, până acum ținuți departe de ochii publicului, în spatele zidurilor bine păzite ale reședințelor prezidențiale.