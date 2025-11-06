Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă majorată de șapte ani de închisoare, în dosarul de tentativă de omor. Decizia a fost pronunțată joi, 6 noiembrie, de Curtea de Apel Brașov, care a redus sentința lui Dani Mocanu de la 5 ani și 9 luni la 4 ani, dar a majorat pedeapsa fratelui său de la 6 ani și 4 luni la 7 ani.

Poliția îi caută pentru executarea mandatelor

Imediat după emiterea mandatelor de executare de către Tribunalul Argeș, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au demarat căutările pentru a-i duce pe cei doi la penitenciar.

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit... două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti... Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate,” au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Sursele judiciare au confirmat pentru News.ro că cei doi bărbați, care nu au fost găsiți la adresa de domiciliu, sunt frații Mocanu.

Dani Mocanu a bătut cu ranga un bărbat într-o stație peco

Condamnarea survine ca urmare a agresiunii comise în anul 2022, când frații Mocanu au bătut cu ranga un bărbat într-o stație de carburant.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Curtea de Apel Brașov a decis ca Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu să plătească victimei despăgubiri în valoare de 40.000 de euro, acoperind totodată și cheltuielile de spitalizare.