Dacian Cioloș a subliniat faptul că USR nu o să înceapă negocierile decât în momentul în care o să fie clar că PNL dorește să refacă coaliția cu USR.

„USR a fost foarte clar de la început: noi ne dorim un guvern funcțional.

Mandatul USR e acela de a contribui la modernizarea României, pentru asta ne-au votat alegătorii”, a declarat Dacian Cioloș.

Întrebat cum vede repoziționarea PNL, după anunțul făcut de Nicolae Ciucă, Dacian Cioloș a răspuns: „Eu o sugestie pe care eu am făcut-o premierului desemnat Ciucă, încă de acum câteva zile, în ideea in care, din nostru de vedere, era clar ca nu vom vota un guvern minoritar, am văzut aceleași semnale și din partea PSD. Noi susținem deja de săptămâni bune refacerea coaliției pentru a reforma cu adevărat România, dincolo de ieșirea din criză. PNL a insistat cu un mandat pentru un guvern minoritar. I-am spus de atunci premierului Ciucă, că sugestia mea ar fi, dacă PNL-ul își dorește refacerea coaliției de centru dreapta, care să reformeze România, trebuie să discutăm de programul de guvernare, de reformele pe care le putem asuma, de felul în care putem implementa PNRR și i-am sugerat, de atunci, să își depună mandatul și să găsim formula prin care, după o peroadă de câteva zile în care să ne așezăm și să negociem un program de guvernare, să fie din nou desemnat. Am înțeles atunci că lucrul acesta nu era posibil, până la urmă văd că s-a ajuns la aceeași concluzie. E un lucru bun, o primă etapă pentru a putea construi o majoritate în Parlament”.

Dacian Cioloș a subliniat faptul că “PNL trebuie să decidă cât mai repede cu cine dorește să negocieze o majoritate”.

„Una e să negociezi o majoritate cu PSD, am văzut care sunt pretențiile PSD-ului, ce așteptări au, ce pretenții au cu impact bugetar masiv, știm “apetitul” PSD pentru reforme și modernizarea României.

Și există posibilitatea refacerii coaliției între PNL USR și UDMR, dar asta presupune să stabilim un program de reforme, să ne înțelegem pe niște măsuri imediate care trebuie luate pentru a scoate țara din criză.

Sentimentul meu, ieri, a fost că PNL încă nu e decis dacă intenționează să mergă cu PSD sau cu USR și sunt două lucruri total diferite”, a mai spus Dacian Cioloș.

Întrebat care va fi strategia USR în zilele următoare, Dacian Cioloș a răspuns că USR va putea merge la negocieri dacă există o intenție, în acest sens, din partea PNL:

„O să avem probabil o primă discuție, dar negocierile nu o sa le începem decât în momentul în care e clar că PNL dorește să refacă coaliția cu USR.

Aici e o alegere de făcut care merge dincolo de cine dă mai mult și cine cedează mai mult de o parte sau de alta, e chiar o orientare de principiu”.

În acest context, Dacian Cioloș a subliniat că “de felul în care va alege PNL va depinde și direcția în care o va lua România în următorii ani” și a reamintit ce a însemnat PSD la guvernare, precum și propunerile recente pe care social democrații le-au avansat în spațiul public.

„Știm cum a lăsat PSD România după guvernarea Dragnea, cu justiția aruncată în aer, cu România dată înapoi câțiva ani buni în raport cu UE, cu situația economică, cu modul în care ne-a găsit apoi pandemia și criza pandemică, care s-a suprapus peste cea economică, deficitul era deja ridicat.

Acum vedem că propunerile PSD sunt din nou - creșteri de pensii, salarii, alocații când România are deficit bugetar mare și trebuie să investească în economie ca să creăm noi locuri de muncă.

Apoi avem reforme prevăzute in PNRR, deja convenite de statul român cu Comisia Europeană pentru a avea acces la bani. Sunt multe reforme acolo care sunt în totală contradicție cu viziunea PSD.

Dacă PSD va ajunge la guvernare, din câte am auzit, intenția lor va fi să ceară renegocierea cu Comisia a PNRR, asta înseamnă blocarea banilor. Deci sunt consecințe pentru predictibilitatea unor investiții de care am avea nevoie”, a explicat Dacian Cioloș.

Întrebat cum ar putea USR și PNL să guverneze împreună în condițiile în care între cele două partide nu mai există încredere, Dacian Cioloș a răspuns:

“Eu cred ca e mai bine să ai un partener sincer și direct, dar care spune exact ce vrea și ce nu vrea decât unul care te atrage într-o cursă. PSD a tot spus că își dorește alegeri anticipate, că își dorește o cearta permanentă între PNL si USR pe principiul divide et impera.

Noi, dacă PNL va alege să meargă cu PSD, e evident, locul nostru va fi în opoziție și suntem pregătiți și pentru asta.

Pe de altă parte, întrebat la ce ministere USR nu ar fi dispus să renunțe, Dacian Cioloș a răspuns că astfel de lucruri nu se discută în presă.

“Sunt elemente de negociere pe care le discutăm cu partenerii. Dincolo de portofolii, important e să ne aliniem pe niște reforme de care România are nevoie în anii următori”, a completat liderul USR.

În ceea ce privește demersul AUR privind strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, Dacian Cioloș a declarat că “USR caută acum o soluție pentru rezolvarea crizei politice la guvernare” pentru că “de asta are nevoie România acum, nu de amplificarea sau crearea altor crize”.

„Noi facem exact ce discutam înainte: căutăm să contribuim la soluții ca să scoatem țara din criză, nu să o aruncăm într-o criză și mai profundă acum”, a mai spus Dacian Cioloș, potrivit sursei citate.