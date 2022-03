"Dacă Putin vrea să se sinucidă, nu trebuie să o facă cu arme nucleare, trebuie să facă ce a făcut tipul ăla într-un buncăr, în Berlin, în 1945", a declarat Serghei Kislința, ambasadorul Ucrainei la ONU.

Ambasadorul Ucrainei la ONU a citit SMS-urile dintre un soldat rus și mama sa, schimbate cu câteva clipe înainte ca soldatul să fie ucis. Le-a citit în rusă.

"Mamă, sunt în Ucraina. Aici este un adevărat război. Mi-e teamă. Bombardăm toate orașele... chiar și țintim civili. Ni s-a spus că ne vor aștepta cu bucurie, dar ei se aruncă sub roțile tancurilor ca să nu ne lase să trecem. Ne numesc fasciști. Mamă, este atât de greu.", este mesajul citit de ambasador.

Ukrainian Ambassador in front of the UN: "If he wants to kill himself, he doesn't need to use a nuclear arsenal. He has to do what the guy in the bunker did in Berlin in May 1945" #Ukraine #Anonymous pic.twitter.com/LJipPQ0wPa