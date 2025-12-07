„Expert Forum, organizație membră a Coaliției Vot Corect, organizează un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile prezidențiale din 7 decembrie 2025. Prin intermediul acestuia, experți electorali și juriști vor răspunde celor mai frecvente întrebări legate de zilele votării și vor oferi asistență pentru sesizarea neregulilor”, a transmis Expert Forum, într-un comunicat de presă.

Cei interesați pot suna gratuit la numărul 0800 460 002, unde experți electorali și juriști oferă răspunsuri la întrebări frecvente despre votare și ghidaj pentru sesizări, call center-ul fiind activ între orele 7:00 și 21:00.​

Platforma www.votcorect.ro pune la dispoziție informații detaliate despre procesul electoral, inclusiv un formular dedicat raportării neregulilor, unde alegătorii primesc asistență pentru formularea sesizărilor sau exercitarea dreptului de vot.

„Aceasta oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de votare: unde și cum votez, cu ce documente, cum fac sesizări și altele. Platforma conține și un formular prin care orice cetățean poate sesiza nereguli din zilele votării. Alegătorii vor primi asistență pentru a formula sesizări, dacă este cazul sau vor fi îndrumați pentru a-și putea exercita dreptul de vot”, a mai transmis Expert Forum.