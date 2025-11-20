Ingrediente necesare pentru musaca de post

6 cartofi mari

2 vinete

500 grame de ciuperci albe

1 ceapă mare

5 – 6 roșii

100 grame pastă de roșii

1/2 dovlecel

sare și piper

1 căpățână de usturoi

brânză tofu dată pe răzătoare

Mod de preparare

1. Cartofii se spală bine, se curăță și se taie rondele groase de 5 – 6 mm. Se pun la fiert în apă cu sare până când se înmoaie ușor.

2. Roșiile se spală, se dau într-un clocot și se curăță de coajă. Se spală dovlecelul și se folosește doar jumătate din el. Se curăță de coajă și se taie cubulețe. Roșiile se călesc împreună cu dovlecelul, ceapa tăiată fideluță fină și usturoiul.

3. Se adaugă și ciupercile tăiate subțire în compoziția cu roșii. Se potrivește gustul cu sare și piper.

4. Se adaugă apoi vinetele decojite și tăiate cubulețe. Se rumenește totul la tigaie timp de 10 minute.

5. Se pune un strat de rondele de cartofi la baza tăvii, se adaugă apoi compoziția cu roșii și ciuperci, și al doilea strat deasupra de cartofi. Se pun câteva linguri de pastă de roșii și se întinde pasta uniform peste cartofi.

6. Se rade brânză tofu pe deasupra pentru o crustă apetisantă, dar tofu este opțional, deși merge de minune cu o musaca de post.

7. Se preincalzeste cuptorul la 200°C si se baga musacaua la cuptor, timp de 30 de minute sau până se rumenește ușor.