"Gest populist!" - acesta a fost răspunsul dat de Ilie Bolojan după ce a fost întrebat dacă își va reduce voluntar salariul cu 20% pentru a fi solidar cu românii. Ulterior, în stilul caracteristic, șeful guvernului a afirmat că dacă va fi cazul să facă un astfel de gest, va anunța.





AVERE URIAȘĂ, DAR ORICE BAN ÎN PLUS DE LA STAT ESTE BINE VENIT

Declarația de avere completată și depusă când încă era la Oradea, arată că Ilie Bolojan a încasat anual o indemnizație de aproape 165.00 de lei de la Consiliul Județean Bihor. Tot în perioada respectivă a primit și peste 21.000 de lei de la Ministerul Finanțelor, ca membru în Comisia de Împrumturi.



Ilie Bolojan are și mai multe proprietăți. Potrivit declarației depuse la începutul anului la Senat, are două terenuri în Bihor, moștenite, unul agricol și altul intravilan. Deține și o casă, de 100 de metri pătrați, dar și un apartament care are 65 de metri pătrați.



Documentul arată și că a împrumutat Partidul Național Liberal cu peste 370.000 de lei, iar în ultimul an la Consiliul Județean Bihor indemnizația a fost de aproape 214.000 de lei.





În prezent, șeful guvernului beneficiază de o locuință pusă la dispoziție de RAAPPS, dar asta nu l-a împiedicat să solicite decontarea sumei pentru chirie. În același timp, Bolojan le explică românilor de rând, care sunt nevoiți să ducă greul austeriatății. că "avem cheltuieli mai mari decât ne putem permite".

Bolojan îi sărăcește pe români, dar vrea bani de cazare în București. DOCUMENT DEVASTATOR



Despre indemnizația pe care o primește la Guvern acum nu există date oficiale, dar presa a scris că ar fi vorba despre 20 de mii de lei pe lună.

Anca Alexandrescu îl desființează pe Ilie Bolojan: ”Banii s-au plătit în avans la începutul vacanței. Să plece acasă! De ce vrea chirie? Are deja apartament”