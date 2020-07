Cum iubesc bărbaţii în funcţie de zodie

Berbec

In spatele imaginii de playboy, se ascunde un tip de moda veche, cu valori traditionale. Surprinzator sau nu, idealul barbatului nascut in zodia Berbec e sa gaseasca o virgina cu care sa imparta eternitatea, desi are o multime de relatii. Tine minte ca ii place sa incalce regulile si in fata dragostei va schimba orice. Prin definitie, este nepoliticos, egocentrist si nu isi cere niciodata scuze, dar dragostea poate schimba asta. Totusi, consecventa nu este unul dintre atuurile lui, asa ca depind de tine sa il tii in lesa. Daca reuseste sa isi ceara scuze atunci cand a gresit, inseamna ca ai ajuns departe.

Taur

De la Taur asteapta-te sa fi coplesita cu afectiune si atentie. Nu trebuie sa cauti indicii ale sentimentelor lui, pentru ca atunci cand iubeste, nu este timid. Taurului ii place sa prinda radacini, asa ca vei avea o relatie stabila. Totusi, lucrurile nu sunt atat de roz, pentru ca imediat ce va sti ca se poate baza pe tine, va deveni delasator. Va trebui ca tu sa fii cea care mentine flacara aprinsa si, daca vei reusi asta, vei trai o luna de miere continua.

Gemeni

Gemenii se cufunda rapid intr-o lume de basm in care tu vei fi cea mai pretioasa persoana. Distractie, glume bune, conversatii pe masura, toate pana cand faci greseala de a pomeni ceva despre viitor sau despre relatia voastra. Atunci se va schimba cat ai clipi. Responsabilitatea nu este punctul forte al barbatului Gemeni. Ii place sa aiba cat mai multe posibilitati, orice punct de cotitura facandu-l sa tremure. Daca el va simti ca libertatea ii este in pericol, nu conteaza cat de relaxata esti tu sau cat de fericita este relatia voastra.

Rac

Racul merge intr-o singura directie si anume o relatie serioasa. Isi arata afectiunea fiind posesiv si de moda veche. Desi intra usor in rutina de iubit, rareori iti va spune direct care sunt nevoile lui. Pentru el, iubirea este o adevarata drama, asa ca va trece de la o stare la alta pentru a-si face loc in inima ta. Testul suprem insa, pentru tine, va fi intalnirea cu mama lui. Daca reusesti sa te bagi pe sub pielea ei, el se va transforma complet intr-un barbat de casa, care te va iubi si te va pretui toata viata.

Leu

Singuratatea nu ii sta in caracter Leului, pentru ca atunci nu ar mai avea cine sa il adore. Daca poti sa treci peste pornirile lui egoiste, te vei bucura de toata atentia lui. Leul nu cunoaste limite si ar face orice ca sa te convinga. Tu vei fi muza lui, iar el iti va arata permanent recunostinta. Pentru el, nivelul la care a ajuns relatia voastra se masoara in sumele de pe bonurile de cumparaturi. Se va mandri cu tine peste tot, mai ales in cercul lui de prieteni, te va etala pretutindeni si va vrea sa isi petreaca tot mai mult timp cu tine. Dar daca ii iesi din cuvant, nu va ezita sa ia masuri drastice.

Fecioara

Barbatii din zodia Fecioarei adora sa se indragosteasca, pentru ca dragostea inseamna obsesie, iar obsesia inseamna munca. Da, in fiecare dintre ei se ascunde un mic maniac. Va dori sa afle totul despre tine in cele mai mici detalii. Dar nu te astepta sa se laude cu munca lui de detectiv, pentru ca Fecioarelor nu le place sa para vulnerabile. Se va stradui sa afle cine esti si ce-ti place, totul pentru a-ti intra mai bine in gratii.

Balanta

Partea negativa dintr-o relatie cu un barbat din Balanta este ca poate sa devina dependent de tine, pana la a fi nevoie sa il mentii pe linia de plutire. Te gandesti ca ti-ai gasit printul caruia nu ii este frica sa vorbeasca despre viitor, dar iti vei da seama ca planurile lui inseamna ca tu sa ii tii loc de parinte si sa il incurajezi zilnic. Pe de alta parte, daca ai reusit sa rupi “blestemul zodiei” si ai gasit unul dintre cei buni, va lucra in permanenta ca sa deveniti o echipa. Daca iti place ideea de a va purta ca un cuplu casatorit inca de la a treia intalnire, atunci lucrurile intre voi nu pot merge decat inspre mai bine.

Scorpion

Scorpionul reactioneaza doar la combinatia dintre rabdare, sarm si capacitatea de a-l scoate din starea de apatie. Va incepe prin a-ti spune secretele, apoi iti va oferi devotamentul lui. De obicei nu isi arata emotiile, dar cand o face, o face din adancul sufletului. Nici in pat nu se lasa mai prejos, realizand adevarate performante. Totusi, se va astepta mereu sa aiba ultimul cuvant. In ciuda comportamentului sau, Scorpionul iti va arata cat de mult are nevoie de tine si te va pune mereu la incercare. Pentru el, linia dintre bine si rau este una foarte subtire si deseori nu stie cand a depasit-o. De aceea, este cea mai neinteleasa zodie.

Sagetator

Sagetatorul isi pretuieste cel mai mult libertatea si nu face decat ceea ce ii place. Nu este genul pe care sa il imblanzesti usor, pentru ca va sta cu cineva doar daca isi doreste cu adevarat. Este imun la sentimentul de vina si nici la capitolul politete nu sta foarte bine, dar poti fi sigura ca, daca e inca prin preajma, inseamna ca te place cu adevarat. Nu e genul care sa isi faca planuri, asa ca orice implica ziua de maine inseamna un pas inainte. Totusi, mutarea suprema este o vacanta impreuna. Insa doar daca va mai puteti suporta si la intoarcere inseamna ca esti persoana pe care o cauta.

Capricorn

Barbatul din zodia Capricorn este un traditionalist si o fire organizata, deci va functiona cel mai bine intr-o relatie. Daca ati petrecut mai mult de 48 de ore impreuna, cel mai probabil te considera jumatatea lui. Asta nu inseamna ca oricine ii ajunge in pat poate primi acest rol, dar in principiu, Capricornul cauta un angajament sigur. Totusi, dragostea este cu totul alt subiect. Uneori, Capricornii vor ramane intr-o relatie doar de dragul stabilitatii. Vei stii cu adevarat ca e nebun dupa tine atunci cand isi va deschide portmoneul, el fiind un zgarcit. De atunci, vei deveni un fel de afacere in care investeste constant. Semnul suprem este momentul in care te invita sa ii cunosti familia si cand vrea sa se intalneasca si el cu ai tai.

Varsator

Barbatul Varsator cauta o prietenie profunda… cu beneficii. El priveste relatiile din punctul de vedere al companiei. Desi va fi prietenos cu toata lumea, numai femeile cu adevarat speciale vor avea ocazia sa il cunoasca si sa ii fie confidente. Ca sa afli pe ce pozitie te afli, cel mai bine este sa apelezi la prietenii lui. Daca i-ai castigat pe ei de partea ta, atunci si el va fi 100% convins. Tranzitia catre o relatie serioasa trebuie sa se faca treptat, dar, odata ce si-a asumat rolul de iubit, Varsatorul va face totul ca sa te multumeasca.

Pesti

Nu trebuie sa fi un geniu ca sa iti dai seama cand nativul din zodia Pesti este indragostit, pentru ca nu se fereste sa isi arate sentimentele. Totusi, indiferent cu cine se intalneste, el va juca rolul domnitei neajutorate pentru a fi rasfatat si ingrijit. Diferenta majora este ca, daca te iubeste, iti va intoarce favorul. Iar daca pune si portofelul pe masa inseamna ca aveti o relatie serioasa. Asteapta-te sa se poarte ca si cum ati fi voi impotriva tuturor si la numeroase scenarii romantice. Dragostea lui este eterna, iar devotamentul si mai puternic. Pestii isi ofera iubirea neconditionat, fara a sti ce inseamna mandria si orgoliul.