De multe ori, schimbări minore în stilul nostru de viață pot avea efecte uimitoare asupra sănătății. Iar un obicei aparent banal, care nu ne va lua decât zece minute în fiecare zi, este recomandat de către medici din întreaga lume, datorită efectelor benefice pe care le are pentru organism.

De multe ori putem cădea în capcana de a crede că trebuie să facem schimbări majore în rutina noastră zilnică pentru a avea un stil de viață mai sănătos. Însă, în realitate, doar unele obiceiuri banale pot avea un efect uimitor asupra modului în care funcționează organismul nostru.

Iar potrivit informațiilor de la adevarul.ro, mersul cu spatele poate fi unul dintre cele mai bune exerciții pentru echilibru, sănătate și postură generală. Studiile au arătat că mersul cu spatele poate îmbunătăți mobilitatea picioarelor și atunci când este practicat în mod regulat poate fi foarte benefic pentru șolduri, glezne și genunchi.

Mersul cu spatele poate fi foarte sănătos

În plus, experții spun că acest exercițiu poate fi util și pentru sănătatea mintală. Dacă este introdus în rutina noastră, numai zece minute pe zi vor fi suficiente pentru a sprijini echilibrul, coordonarea cât și vigilența mentală.

Experții numesc acest tip de exercițiu „retro walking”, iar tot mai mulți oameni din întreaga lume aleg să introducă mersul cu spatele în rutina lor zilnică. Acest stil de mers activează mușchii femurali, fesierii, cvadricepșii, gambele cât și partea inferioară a spatelui.