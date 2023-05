Liderii PSD s-au reunit, marti, in biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament. Vorbim despre o sedinta la care participa Marian Neascu si Sorin Grindeanu. La finalul sedintei Ciolacu a spus ca liderii Coalitiei vor "respecta protocolul" in vigoare, mentionand insa ca in politica exista mereu loc pentru negocieri.