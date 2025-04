Președinta Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană, a calificat atitudinea medicului drept nepotrivită și a subliniat importanța menținerii unei relații bazate pe respect între cadrele medicale și pacienți, indiferent de context.

„Atitudinea care trebuie să guverneze relaţia dintre medic şi pacient în timpul exercitării profesiei medicale, dar şi în afara orelor de program, trebuie să fie una de respect reciproc. Atitudinea domnului doctor relevată efectiv din dialogul filmat şi prezentat în mass-media, personal, consider că nu este cea mai potrivită. Nu trebuie ţipat sau, mai corect, consider că trebuie evitat orice fel de conflict, inclusiv cel verbal şi orice situație care poate genera o discuţie în contradictoriu. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem că fiecare medic poate avea o anumită încărcătură, un anumit grad de burnout, iar din ce am înţeles – repet, din ce a fost prezentat în mass-media –, domnul doctor terminase programul de consultaţii şi consultase deja un număr mare de pacienţi aflaţi, probabil, în cadrul programărilor existente, dar şi un număr de pacienţi aflaţi în afara programărilor. (din ce am înţeles din relatări)”, a declarat Cătălina Poiană.

Totuși, ea a precizat că situația trebuie analizată și în contextul presiunii și volumului mare de muncă din sistemul sanitar. Potrivit informațiilor apărute în presă, medicul respectiv își terminase programul și consultase deja un număr mare de pacienți, inclusiv persoane neprogramate.

„Aici cred că vorbim, în primul rând, de o problemă de sistem, de a avea în ambulatoriu ture cu medici de aceeaşi specialitate, dar, bineînţeles, ştim cu toţii că, în marea majoritate a situaţiilor, există o lipsă de medici. Asistenţa medicală în Ambulatoriu este una dintre activităţile care pot fi deficitare din cauza finanţării inadecvate şi pot exista situaţii în care medicii să prefere să lucreze în sistemul privat. Medicul, ca orice alt angajat, are un program care presupune un anumit timp de lucru şi ore de odihnă. Cred că trebuie găsite soluţii ca programările să decurgă eficient, atât pentru medic, dar şi ca pacienţii să nu fie nevoiţi să aştepte la cozi. În acelaşi timp, şi pe pacienţi îi rog, cu consideraţie, să înţeleagă că trebuie să se programeze conform unui orar bine stabilit”, a mai spus președinta Colegiului Medicilor.

Aceasta a făcut apel și către pacienți să respecte programările și orarul medicilor, pentru a evita aglomerația și situațiile tensionate.

Medicii sunt încurajați să evite conflictele cu pacienții

Cătălina Poiană a adăugat că nu a fost depusă, până în acest moment, nicio plângere oficială împotriva medicului la filiala județeană a Colegiului Medicilor din Prahova.

Ea îi încurajează pe medici să evite orice confruntare verbală cu pacienții și, în cazul unor probleme administrative sau legate de programare, să se adreseze conducerii spitalului pentru sprijin.

Medicul vizat este dr. Cătălin Grecu, specialist ORL, care a fost filmat în timp ce le spunea pacienților că programul său s-a încheiat și că nu este plătit pentru a continua consultațiile în afara orelor de lucru.

Directorul medical al spitalului, dr. Andrei Ilinca, a confirmat pentru News.ro că s-a deschis o anchetă internă și că s-au solicitat puncte de vedere de la toți cei implicați. Până joi seara, medicul nu oferise un punct de vedere oficial.

Potrivit conducerii spitalului, reacția acestuia ar fi venit pe fondul oboselii, după ce consultase 37 de pacienți, cu nouă mai mult decât prevede programul. Cei care l-au filmat nu se aflau pe lista de programări.