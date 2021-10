„Când pui interesul național în favoarea celui personal, găsești soluții și le implementezi. În ceasul al 12 s-a adeverit ce am spus. E nevoie de o negociere între PNL și PSD, singurele două partide care pot scoate țara din criza. PSD este un partid frecventabil, un partid social democrat de care nimeni nu mai vorbește de rău, ca pe vremuri. Ciolacu a reușit performanța să transforme partidul dintr-o ciumă roșie, într-unul frecventabil. Eu nu discut depre anumite persoane din partid, că așa găsim la toate partidele. Azi PSD poate să fie de ajutor când România are nevoie. Că nu e cea ma bună soluție, că nu ne plac nouă anumite persoane acolo, asta e altă poveste. Criza actuală nu a fost provocată de Iohannis. Nu am văzut niciun sondaj în acest sens. Unii sunt supărați pe PSD, pe Ioahnnis, cei care sunt împotriva acestui aranjament negociat între PSD și PNL. Criza a fost declanșată de USR, ei au lăsat România fără guvern, USR au bătut palma cu AUR ca să îl dea pe Cîțu jos”, a declarat Viorel Cataramă.