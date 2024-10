Ion Cristoiu: Apropos, de relatia cu Florian Coldea, o sa citez din caseta 6, ne apropiem de final, 9 ianuarie 2017, celebra intalnire de la Cheia, am scris si eu… cred ca am scris uneori gresit, acum o sa ma lamuresc…

Sebi Ghiță: Daca ati venit pana la Belgrad, ne lamurim…

Ion Cristoiu: 'In februarie 2015, a fost oaspetele meu, e vorba de Florian Coldea, la o vila a familiei de la Cheia. A venit cu familia sa, am vorbit si am sa vi le arat… Ponta isi dorea sa continue proiectul Comarnic Brasov'. Dezvaluire, ziceti, 'pe 17 februarie, eu si Ponta ne-am trezit cu un astfel de dosar', inchei citatul… A fost o dezvaluire atunci tare pentru ca era insotita de o imagine luata de camera de supraveghere… Spuneti-mi epic… in primul rand ca nu stiu ca aveti vila la Cheia… Aveti vila acolo?

Sebi Ghiță: N-am eu… Socrul meu are o vila acolo si ne-am dus sa-l vizitam. Domnul din poza pe care v-am aratat-o.

Ion Cristoiu: Da, impreuna cu doamna procuror general de la vremea respectiva. Era si domnul si sotia in poza… si doamna… doamna Codruta Kovesi. Spuneti-mi… eram pe 1 februarie 2015.. avea vreo legatura… demisionase Maior. Hai, spuneti-mi… nu ne-ati explicat pana acum deloc. In afara faptului ca am vazut… Cum era?

Sebi Ghiță: E o teorie…

Ion Cristoiu: Nu teoria. Spuneti-mi faptul. I-ati invitat?

Sebi Ghiță: Sigur ca i-am invitat. George Maior deja parasise conducerea serviciului si nu in niste termeni eleganti. In ciuda opozitiei si a directivei, a rugamintii, orice vreti, a lui Maior catre Coldea 'sa nu cumva sa indrazniti sa arestati sau sa faceti dosar unui judecator al Curtii constitutionale! Ca asta mai lipseste sa mai faceti'. Coldea nici nu l-a bagat in seama si a produs acel moment cu Toni Grebla. Va aduceti aminte?

Ion Cristoiu: Eu imi aduc. A fost un moment cumplit. Un judecator a fost arestat pentru niste struti. si toata lumea i-a pus pe seama lui Maior. Mai ales ca daduse inainte un interviu in care spunea... Deci nu a fost opera lui Maior?

Sebi Ghiță: Eu cred ca… vazand interviul… I-am si reprosat, i-am spus lui Coldea direct: 'eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul din serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti. Ca nu se poate sa nu stie nimeni din serviciu nimic de faptul ca presedintele il cheama pe director si ii cere demisia' Or, mie… Le spunem altora ca presedintele n-a stiut nimic si tu, Coldea, n-ai stiut nimic si Maior s-a dus la presedinte fara sa stie nimic luat de la bilantul MAI-ului. Nu, eu cred ca, cu toata prietenia, punandu-se la dispozitia Cotrocenilor si avand nevoie ca un director apropiat Cotrocenilor sa vina la SRI, eu cred ca, starnindu-se acea dezbatere in societate si vazand interviul lui Maior, in mintea lui Florin Coldea a aparut aceasta oportunitate. Si-a produs evenimentul cu Toni Grebla si cu strutii…

Ion Cristoiu: Care a curs in defavoarea lui..

Sebi Ghiță: Care a curs in defavoarea lui Maior. Si, din ce stiu eu ca s-a intamplat intre presedintele Iohannis si George Maior, motivul formal folosit de presedinte impotriva lui Maior a fost 'mi-ati creat un dezechilibru in Stat. Un judecator al Curtii Constitutionale nu se aresteaza. Va rog sa va dati demisia'. Ceea ce Maior a si facut in acel moment.

Ion Cristoiu: E prima data.. E o dezvaluire extraordinara…

Sebi Ghiță: Asa cred eu. Florin a negat si a zis 'Eh, inventezi… imi creezi o problema…'

Ion Cristoiu: E limpede ca a fost demis… e o dezvaluire ca Iohannis, chiar daca avea el jocurile lui, a fost corect ca 'nu se aresteaza'…

Sebi Ghiță: Acest repros al lui Florin si aceasta idee a venit la cateva luni dupa momentul Cheia. Cert este ca la Cheia, Maior nu mai era director. Deci putea sa vina fara nicio problema…

Ion Cristoiu: A fost si Maior?

Sebi Ghiță: A fost si Maior. Eu eram membru in Comisia SRI…

Ion Cristoiu: Si urma sa fie discutat dupa denuntul lui…

Sebi Ghiță: Coldea a ezitat daca sa vina, daca sa nu vina, dar s-a gandit ca ne tine pe amandoi mai calmi si ca, totusi, sa ne arate putina prietenie…

Ion Cristoiu: Deci dumneavoastra l-ati invitat pe Maior, sa inteleg…

Sebi Ghiță: Pe amandoi i-am invitat. Chiar am insistat sa vina si Coldea. Nu mi-am propus niciodata sa ii filmez sau sa fac vreo poza daca nu erau camerele alea pe acolo…

Ion Cristoiu: Ati discutat si despre denuntul Elenei Udrea ca era 1 februarie…?

Sebi Ghiță: Da. Si era putin nervos pe mine ca ii cam deschisesem ochii…

Ion Cristoiu: Asta si eu as fi fost. Rezulta din denunt si din jurnal ca dumneavoastra erati un fel …

Sebi Ghiță: Si credeti ca eu am stat sa ma uit la toate falsificarile, porcariile si masluielile astora fara sa incerc sa fac nimic in atatia ani? Ca si Maior, ca si Ponta, am incercat pana la limita distrugerii vietii…

Ion Cristoiu: Nu mai citesc din toate astea… Daca vreti…

Sebi Ghiță: … Sa ne opunem ideilor nebune ale lui Coldea si ale Codrutei.

Ion Cristoiu: Stati ca am venit cu toate astea (arata spre documente, n.r.). Am si citatele Elenei Udrea despre dumneavoastra.

Sebi Ghiță: Si eu am avut o forma de dizidenta si de… blocare a lui Coldea!

Ion Cristoiu: Domnule Ghita, Elena Udrea spune de vreo doua, trei ori, in jurnal despre dumneavoastra, ca a aflat ea de la Alin, ca Dorin Cocos v-a adus 500 de mii de euro…

Sebi Ghiță: Aia e o minciuna.

Ion Cristoiu: E o minciuna?

Sebi Ghiță: E o minciuna. Da. Niciodata Coldea nu se dadea pe mana cuiva sa-i ceara bani, 'da tu, da-i aluia!'… Never!

Ion Cristoiu: Aicea m-ati convins ca nu cred ca era atat de …

Sebi Ghiță: Si o sa va spuna si Cocos… Cred ca a si spus-o. Never! Eu aveam o relatie buna cu Cocos si Elena a mai spus niste tampenii pe acolo, cu copiii, cu 500.000 de euro… Hai ca Elena mai facea si lucrurile mai dramatice… Dar, e adevarat ca, uneori, ca sa ne convingem eu, Maior, altii ca la urechile lui Basescu ajung si informatiile despre abuzurile si porcariile care se intampla sub conducerea lui Coldea si Kovesi, ii mai spuneam Elenei cate ceva.(...)

Ion Cristoiu: Nuuu… imi asta gandul, si vreau sa recapitulez pentru cei care se uita, povestea cu Grebla care este senzationala. Asadar, dupa dumneavoastra – si ma contraziceti, daca eu nu spun corect! – stirea…

Sebi Ghiță: Maior dă interviu… Cu Big Brother, cu mai stiu eu cine si spune ca cei de la Curtea Constitutionala nu inteleg cat de grav e daca o sa ne explodeze o bomba in ciorba intr-o zi…

Ion Cristoiu: Corect!

Sebi Ghiță: Si apare imediat o zumzaiala in ziare.com, pe la Dogioiu, pe la Pitigoi, pe la tot felul de avertizori de astia, ca, vezi Doamne!, Maior intinde coarda, 'cum adica isi permite sa se lege de judecatorii Curtii Constitutionale?', ca atunci ii placea doamnei Dogioiu Curtea Constitutionala!... Si, dupa aceea, eu asist la acea discutie dintre Maior si Coldea: 'sa nu indrazniti sa arestati vreun judecator al Curtii… E ultima oara cand va spun ca vad ce faceti, simt ce faceti'… Si, a doua zi, hop, breaking news la televizor, Grebla arestat si nu a mai trecut mult pana cand… Bun. Aceleasi zumzaieli mediatice si avalansa de prelucrare mediatica a lui Maior 'Dom’ne, cum ai indraznit sa ameninti un judecator si dupa aia il si arestezi, cum sa se intample asa ceva?'…

Ion Cristoiu: Inca o operatiune…

Sebi Ghiță: Demna de mintea lui Coldea… si presedintele a zis 'Maior, da-ti demisia!”.

Ion Cristoiu: Presedintele stia?

Sebi Ghiță: Si daca a stiut, si daca n-a stiut, la asa o prajitura, o asa oportunitate nu putea sa rateze. (...)

Ion Cristoiu: Bun. Ultima intrebare. Mi-ati aratat o poza, am confirmat-o am si descris-o. Mai aveti poze si filme?

Sebi Ghiță: Am si eu si mai au si alti oameni. Ca sa nu mai spun cate are SRI-ul cu ea… Adica… Toata lumea ma intreaba pe mine…

Ion Cristoiu: Ar trebui sa-i intrebam si pe ei…

Sebi Ghiță: Zici ca era vina mea…