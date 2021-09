DORIN NISTOR, fostul primar al orașului Sebeș: „Orice vietate încolțită încearcă să se apere. Uneori devenind agresivă. Este cazul domnului Florin Roman, care s-a supărat îngrozitor că în articolul meu apărut în ziarul Unirea din data de 20 martie făceam referire la veniturile încasate de domnia sa de la instituții ale statului, din participarea în diverse consilii de administrație în urmă cu ceva ani, când liberalii conduceau țara. Ieri dimineață m-a sunat să mă amenințe cu instanța dacă nu fac dovada că lunar încasa venituri de aproape 70.000 de lei"



Chiar dacă nici până astăzi domnul Roman nu a dezvăluit care sunt calitățile care l-au recomandat să facă parte din atât de multe consilii de administrație, deputatul a oferit totuși un răspuns la publicarea veniturilor sale. Răspuns care era mai mult despre atacarea USR-ului și a lui Barna decât despre felul în care a ajuns el să fie plătit atât de bine.

REACȚIA LUI FLORIN ROMAN

Sursa:flux24.ro

„Țâțofagul #BanBarna s-a îmbogățit din contractele cu guvernul PSD. Se prezintă ca "Om nou în politică", dar are năravuri vechi. La fel ca și lui Liviu Dragnea, lui #BanBarna i-au plăcut contractele cu statul. Asta deși a înfierat cu manie proletară dragostea de bani publici a lui Liviu Dragnea în scandalul fraudării fondurilor europene la Tel Drum."



Claudiu Florin Roman a fost implicat și în Afacerea Sării, aceeași afacere pe care o menționa Traian Băsescu în dezbaterea prezidențială cu Mircea Geoană din 2009. La acea perioadă, Băsescu spunea că Dan Voiculescu ar dori afacerea pentru el. Care a fost mai exact implicarea lui Roman? În momentul în care prima licență de concesionare pentru exploatarea unui zăcământ de sare din România, încheiată cu o companie privată, a fost aprobată, Legea Minelor a fost amendată, la propunerea deputatului PNL Florin Roman. Roman este celebru și pentru „grija" față de prețul uleiului și a altor produse plătite de români.



FLORIN ROMAN ȘI COȘUL ZILNIC



„Vorbesc azi de la tribuna Parlamentului în numele oamenilor simpli, a celor care au ieșit în stradă, a celor care protestează și acum în stradă, a românilor care iubesc această țară. O familie de oameni simpli m-a rugat astăzi să vin cu aceste produse în fața dumneavoastră și să vorbesc în numele lor. Au cumpărat de dimineață alimentele de bază și le-au comparat cu cele din luna septembrie. Un litru de ulei 4,29 (lei — n.r.) acum e 7,01. Un litru de lapte — 4,10 lei, acum l-au cumpărat cu 5,10 lei. Au luat unt, aproape s-a dublat prețul: de la 6,25 a ajuns la 11,14. Au luat oamenii, ca noi toți, o pâine de 600 grame pe care o mănâncă o familie de la 4,41 s-a dus la 5,99. E o familie mai înstărită pentru că și-a permis să cumpere și carne de porc. Costa 20, 12 lei kg, acum este 24,99 lei. (...)Ei nu au orbul găinilor, domnule Daea. Am fost la un magazin de cartier, nu la un hipermarket și prețul ouălor a crescut de la 45 de bani la 1,10 lei."



Roman a câștigat într-un singur an peste 187 de mii de euro. Așa că s-a asigurat că toți cei care au vrut funcții, dintre apropiații săi, le-au primit. Astfel,finul deputatului Florin Roman, Alin Ignat, a fost numit consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru.

Un alt prieten de-al deputatului, Nicușor Mihai, a fost numit în 2020 manager la Fabrica de Arme. N-a contat că Mihai a fost trimis în instanță de DNA pentru o licitație supraevaluată derulată chiar la fabrica la care ocupă acum o funcție de conducere. Interesant este faptul că, pe vremea când era în opoziție susținătorul lui Cîțu, Roman, critica dur corupția de la Fabrica de Arme. Între timp conducerea a fost populată de liberali, iar deputatul nici nu mai amintește acest subiect.



E puțin ciudat cum, de când îl susține pe Florin Cîțu la șefia PNL, Roman s-a întors împotriva ui Ludovic Orban, pentru că acum ceva timp Orban l-a numit director general al Agenției Naționale de Cadastru pe liberalul Laurențiu Alexandru Blaga, un fost candidat la Consiliul Local Alba Iulia și prieten apropiat al parlamentarului Florin Roman. Laurențiu Alexandru Blaga a fost protagonist într-un scandal din campania electorală între PNL și USR, când filiala ALBA a USR l-a acuzat că, prin intermediul firmelor pe care le controlează, a câștigat zeci de contracte din bani publici.