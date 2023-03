Documentele solicitate de procurori sunt contracte de muncă, achiziții, decizii ale conducerii, dar și deplasări ale șefilor în străinătate, potrivit Libertatea. La primul punct din cele 16 seturi de documente vizate de DNA, se cer contractele de muncă și „statul de plată a salariilor” pentru 18 persoane din cadrul Poștei Române. Vorbim despre consilieri ai directorului Valentin Ștefan, șefi de sucursale regionale sau șefi de direcții. Cu toții au un comun faptul că fac parte din PNL.



Pe lista numelor ale căror contracte și venituri au intrat în atenția procurorilor sunt Doina Tilea, Alexandru-Gregor Teodorescu, Irina Ana-Smărăndița și Diana Mardarovici, consilierii directorului Poștei Române. Tot aici este și Florin Gliga, directorul sucursalei de la Cluj Napoca, Constantin Tapalagă, directorul oficiului județean Piatra Neamț, un președinte al comisiei de cenzori la PNL și directorul direcției imobiliare Poșta Română.



- TILEA DOINA MARIA: consilier CEO Poșta Română, trezorier PNL Sectorul 4

- TEODORESCU ALEXANDRU GREGOR: consilier CEO, consilier local Galați

- IRINA ANA-SMĂRĂNDIȚA: consilier CEO Poșta Română

- DIANA MARDAROVICI: consilier CEO, consilier general PNL, membru PNL Sectorul 1

- GLIGA FLORIN: director Sucursala Regională Cluj-Napoca, consilier local PNL

- C-TIN CRISTIAN TAPALAGĂ: director Oficiul Județean Piatra Neamț

- RĂZVAN MOISE: președinte al comisiei de cenzori la PNL Sectorul 1

- OVIDIU VASILE CĂLIN: director Direcția Imobiliare la Poșta Română, fost secretar de stat în Guvernul Tăriceanu.

Câteva dintre numele de pe listă sunt legate de cel al ministrului liberal al digitalizării, Sebastian Burduja, care are în subordine Poșta Română. În plus, chiar cu ajutorul directorului Poștei, Burduja și-a făcut intrarea în politică, prin PACT, o formațiune care a fuzionat cu PNL în 2019.



DNA a cerut și documente referitoare la deplasările în străinătate, din perioada 2021-2022, făcute de directorul general, consilierii acestuia și de directorii Sucursalelor Regionale din Poșta Română. În plus, procurorii anticorupție au cerut și documente care vizează achiziții recente. Între acestea este și un contract de servicii încheiat cu societatea comercială „Affiliate Channel”. Potrivit Libertatea, această firmă a obținut, în ianuarie 2022, prin încredințare directă, un contract pentru „servicii de consultanță sau asistență tehnică” în valoare de 124 de mii de lei. Firma a fost înregistrată în mai 2021 și nu are niciun angajat. Este deținută de Nadia Lucia Talpă, care a ocupat funcții de conducere în cadrul Urgent Cargus România.

40 de milioane de euro pentru pachetomat







Procurorii DNA au cerut totodată și documente referitoare la achiziția derulată de Poșta Română pentru 3.000 de echipamente poștale tip pachetomat. Poșta Română anunța că investiția face parte din strategia de modernizare a companiei, cu finanțare externă de 40 de milioane de euro.

Chiar Valentin Ștefan, directorul Poștei, anunța că proiectele vor fi susținute de o echipă de consultanță externă condusă de Gian Sharp, fostul director al DHL România și Cargus. Gian Sharp este fostul șef al Nadiei Talpă de la Urgent Cargus România, potrivit Libertatea.



După deschiderea dosarului, reprezentanții Poștei Române au transmis că o parte dintre documentele solicitate au o vechime de peste 30 de ani și că managementul actual al companiei își desfășoară activitatea cu integritate.