Realitatea Plus

Deși a câștigat cu 70% alegerile în Suceava, liberalul nu a fost inițial pus pe listă la Congres. A fost introdus ulterior de Gheorghe Flutur pentru că a făcut publice neregulile din interiorul partidului, spune acesta.

La o zi după alegerea noului lider al PNL, liberalul a făcut acuzații extrem de dure, la Realitatea Plus. A reclamat ”epurările politice” dinaintea Congresului și a vorbit despre interesele ascunse ale președintelui.

Miron Neculai susține că finul lui Klaus Iohannis este managerul unei mari firme de prelucrare a lemnului și, mai mult, că a fost amenințat.

”Am fost pus pe listă probabil în urma comentariilor și intervențiilor din online, unde am spus că listele nu au fost făcute democratic. Nu eram la ședința la care s-a decis, eram în concediu, dar am înțeles că am fost nominalizat și m-am prezentat la Congres.

Județul Suceava îl cunoaște foarte bine pe domnul Flutur... În delegația pentru Congres erau anumite persoane pe care nu le-am văzut niciodată. A fost o epurare politică. Știu mulți colegi, președinți de organizații, primari care, din cauza opțiunii lor politice, au fost scoși de pe liste. Preferă să rămână în anonimat pentru că se tem de repercusiuni.

În Suceava avem o masă lemnoasă bogată... M-am debarasat cu totul de domnul Iohannis. Știm foarte bine relația strânsă cu organizația PNL la nivel național a fabricirlor de prelucrare a lemnului.

La nivel județean sunt trusturi de presă în care, dacă comentăm ceva, suntem intimidați, discreditați.

M-au amenințat, nu domnul Flutur în persoană, ci locotenenții dumnealui.

Când am vrut să candidez pentru funcția de vicepreședinte al PNL în organizația județeană, au început să sune telefoanele și mi s-a vorbit urât.

Finul domnului Iohannis este manager la cele mai mari firme de prelucrare a lemnului. Iohannis a devenit, dintr-un susținător al democrației, un susținător al penalilor”, a acuzat edilul, la Realitatea Plus.