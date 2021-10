Procedura ar fi fost începută deja de fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, scrie psnews.ro. Pe parcursul timpului, acesta s-ar fi plimbat prin mai multe Consilii Administrative în cadrul companiilor de stat, printre care se numără Salrom SA, compania națională a sării, gestionată de Ministerul Economiei. Jurnaiștii scriu că Năsui ar fi laut-o în calcul pentru privatizare deși societatea aduce profit României. Pe lista lungă a privatizărilor pe care USR ar vrea să le facă se regăsește și domeniul sănătății. Sub pretextul că se instituie „dreptul de a alege în sănătate” ar urma privatizarea asigurărilor de sănătate.



USR VREA UN SISTEM DE SĂNĂTATE COMPETITIV

„Încurajarea concurenței în sistemul de sănătate astfel încât toți românii să aibă dreptul de a alege în ceea ce privește serviciile și asigurările de sănătate și să beneficieze de sprijinul financiar al statului prin care să poată face efectiv această alegere”, se arată în programul de guvernare al lui Cioloș.

Sursa: psnews.ro



Năsui ar fi vorbit încă de acum doi ani despre această privatizare care, potrivit surselor citate, va conduce la privatizarea spitalelor și, posibil, la falimentarea celor de stat.



ASIGURĂRILE PRIVATE DE SĂNĂTATE, ÎNCURAJATE

„Românii ar trebui să aibă dreptul să aleagă asiguratorul lor de sănătate așa cum se întâmplă și în alte țări. Statul să asigure un voucher fix fiecărui român și astfel am avea o piață competitivă a asigurărilor de sănătate”, spunea Năsui, în 2019.

Sursa: Facebook



Nici domeniul educației nu ar fi fost lăsat de-o parte din programul de privatizări al celor de la USR. În programul de guvernare, cabinetul lui Dacian Cioloș vorbește despre o „debirocratizare și flexibilizare a procesului de înființare și funcționare a grădinițelor, școlilor și liceelor private”. Tot psnews.ro scrie că asta înseamnă o privatizare a sistemului de educație și că multe școli publice ar putea pierde finanțarea de la stat dacă un număr mare de părinți ar alege să-și trimită copiii la școlile private. Pe același site se menționează ca, în cazul unei asemenea situații, statul va contribui la profitul instituțiilor de învățământ și nu la finanțarea propriilor școli.



Psnews.ro scrie și că USR ar lua în calcul și privatizarea industriei de armament a României.



TRANSFORMAREA INDUSTRIEI DE APĂRARE, PE LISTA USR

„Transformarea industriei de apărare a României într-o industrie eficientă, competitivă și care să răspundă, în același timp, cerințelor exprimate la nivelul NATO și UE, prin atragerea de investiții private.”, arată USR în programul de guvernare al lui Dacian Cioloș.

Sursa: psnews.ro



În programul de guvernare propus de Cioloș și USR mai este menționată și „deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de gaze de mare adâncime din Marea Neagră”. Jurnaliștii atrag atenția asupra faptului că România nu are capacitatea necesară să extragă gaze din mare pentru că nu au fost făcute investiții în acest sens.