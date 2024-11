Potrivit declarațiilor lui Hideg, Prigoană ar fi fost implicat într-o serie de negocieri importante legate de vânzarea afacerii sale, iar în timpul unor discuții critice pentru semnarea unui contract, unii participanți la discuții au fost ridicați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și duși la audieri. „Când erau la negocieri să semneze contractul, au fost ridicați de DNA și duși la niște audieri”, a afirmat Cătălin Hideg, sugerând că acest episod nu ar fi fost o simplă coincidență, ci mai degrabă o acțiune orchestrată.

„Am unul din gât de câteva ore și parcă nu mai am aer, nu mai pot să respir, că nu vine să cred. Nici nu știu cu ce să încep. Îl cunosc pe Silviu de peste 25 de ani. Am stat în preajma lui foarte mult timp. Am fost în vacanțe, am făcut afaceri împreună. L-am ajutat când ia a fost cel mai greu. Nu știu câtă lume știe, dar Silviu Prigoană în `98 a venit în București de la Cluj cu un picior de lemn și cu doi copii de mână. Și a dorit foarte mult să facă prima firmă privată de gunoaie din București.

La vremea aceea era un monopol al gunoaielor, nu mai știu cum se numea, compania de stat, care avea - Rebu. Și a venit și m-a rugat să îi împrumut niște bani că vrea să-și cumpere două mașini de gunoi second hand. Și a făcut birou undeva pe o stradă din București și a început activitatea în două containere de metal, cu două mașini de gunoi vechi. Și s-a dus la... era primar Halaicu atunci, și a zis eu vreau să fac prima firmă privată de gunoaie din București. Cu șarmul lui și cu felul lui de a convinge lumea era foarte greu să îl refuzi pe Silviu când își dorea să facă ceva. De o inteligență și de o finețe și de o delicatețe, cum rar se găsește la un om de afaceri, știa să le combine pe toate.

Și l-a convins pe domnul Halaicu să-i dea un sector, i-a repartizat sectorul 3 și a început epopea companiei Rosal, care ulterior a ajuns o companie cotată undeva la peste 100 de milioane de euro, cum a spus și el în ultima emisiune, la tine aici, Anca, și ulterior, prin tot ce i s-a întâmplat în ultimii 10 ani, a reușit să o vândă cu 4 milioane, fostului lui administrator”, a spus Cătălin Hideg.

Anca Alexandrescu: Firma lui Silviu Prigoană a fost preluată ostil

„Era a fostului lui șofer”, a replicat Anca Alexandrescu. „Să spunem adevărul. Da, este șoferul lui din Chicago. Împreună cu prietenul domnului Tărău, ca să fie foarte clar, domnul Adrian Tărău, despre care am vorbit aici și o gașcă uriașă, care este atașată la niște afaceri din București. Nu vreau să fac circ în seara asta, că nu se cade. Dar tot adevărul va ieși la suprafață până la urmă. Pentru că ei sunt din gașca protejată a lui Coldea. Au executat toți șefii din domeniul gunoaielor, pe rând, pe rând, așa cum a povestit domnul Prigoană în emisiune la mine... Avocatul s-a întâlnit cu fostul șofer al domnului Prigoană într-o parcare, a părut surprins de paparazzii. Eu-l cunosc pe domnul Viorel Mocanu. Și l-am întrebat, am verificat ce scrie în acel articol și că i s-au preluat ostil. Ca să fie clar. Că da, sigur, s-au făcut acte, e adevărat. Că unii vin și spun, domne, s-au făcut acte, au cedat-o ei. Nu, a fost preluată ostil. O firmă care avea o cotă de piață uriașă în zona gunoaielor să fie vândută cu 4 milioane, e o glumă. E o glumă. Se temeau. Că statul paralel era în floarea lui. Acești băieți care au preluat... Da, asta era o firmă care făcea 70 de milioane”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„A fost cât de aci să semneze. Erau la masă unde negociau acea tranzacție. A spus că a fost luat de la masă, de la restaurant. Când erau la negocieri să semneze contractul, a spus aici, și mi-a spus și mie asta de câteva ori, că i s-a părut foarte surprinzător că acei oameni care erau la masă de la această companie au fost ridicați de DNA și duși la niște audieri. Nu știe nimeni ce audieri. După care, ulterior, nu au mai venit să îi mai cumpere compania pentru că nu se dorea, cred că, să o cumpere acești francezi, care au vrut să o cumpere, cred că și pe cealaltă”, a mai spus Cătălin Hideg la Realitatea PLUS.