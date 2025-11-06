Potrivit dezvăluirilor făcute de Cristian Rizea, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Cătălin Drulă ar fi pus la punct un mecanism prin care sume importante ale drumarilor ajungeau în conturile unui ONG specializat în probleme de infrastructură, în care Drulă a fost vicepreședinte, înainte de a intra în politică.

Sub pretextul verificării aeriene a stadiului lucrărilor, constructorii erau obligați să prezinte filmări realizate cu drona, pentru a li se deconta facturile.

"Cât a fost ministru, i-a pus pe toți drumarii să facă filmări cu drone pe toate șantierele, pentru decontări de lucrări. Ei au zis: „Gata, domnule ministru, facem, că avem dronele noastre.” La care Drulă le-a zis să apeleze la cineva neutru, și acela s-a găsit într-o asociație, Pro Infrastructura. Și au început să filmeze, facturau la asociație și trimiteau la minister.

De la un moment dat, Drulă a început să-i sune, să le spună că nu se vede bine, că la capul acela de pod parcă e o problemă, că mai trebuie să filmeze și iar îi chemau pe cei de la Pro Infrastructura și iar plăteau, că aveau și ei interesul să-și deconteze facturile.

Așa a devenit Drulă stăpânul dronelor pe perioada mandatului și așa și-a scos milioane de dolari, prin această schemă ingenioasă. O să aveți o surpriză, pentru că procurorii au descoperit legăturile dintre Drulă și Pro Infrastructura, și acesta este motivul pentru care dosarul va bubui acum. Toată lumea va crede că se întâmplă pentru că este campanie, dar de fapt dosarul este bine făcut. Repet, drumarii au fost deja audiați la DNA", a afirmat Cristian Rizea.