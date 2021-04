„Nu se pierde niciun ban. Din moment ce noi am propus 40 de miliarde pentru o alocare de 29, înseamnă că avem idei și proiecte mai multe decât banii avuți la dispoziție. Și nu numai noi am făcut asta. Grecia a avut o supraalocare de 200% în varianta inițială și au tot negociat și au ajuns la această chestie. Ce facem noi acum este un exercițiu normal de negociere și analiză împreună cu CE, nu e vorba de respingere sau de pierdere de bani.

Acum, întrebarea este: cu acele idei și acele proiecte, care nu încap în cele 29 de miliarde, ce se va întâmpla, pentru că cineva a muncit la ele? Pentru o bună parte dintre ele, avem soluții pentru programele operaționale”, a spus Cristian Ghinea.

„Am avut ieri o întâlnire cu domnul Oros. Ieri a fost un maraton de întâlniri cu miniștrii, care au presupus niște întâlniri bilaterale, apoi o discuție în Guvern, apoi seara o discuție în coaliție. Primul cu care m-am văzut a fost domnul Oros, cu care am o relație foarte bună. Dar problema cu irigațiile nu este că cineva a greșit ceva, este o problemă de diferență de a analiza un principiu de impact asupra mediului, între Guvernul României și CE în acest caz. Eu și ministerul pe care îl conduc am împins această idee a irigațiilor cât am putut, i-am explicat domnului Oros tot parcursul acestui proces. Domnia sa crede că mai poate să mai convingă Comisia Europeană. OK, haideți să mai avem această încercare”, a mai spus Ghinea.