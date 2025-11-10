Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a transmis că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, în jurul orei 19.00, cu privire la incidentul petrecut în localitatea Câmpineanca.

”Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între tată şi fiu ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi fost înţepat în zona spatelui cu un obiect tăietor-înţepător, de către tatăl său. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie şi un echipaj SMURD, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor victimei şi efectuarea manevrelor de resuscitare. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, bărbatul a fost declarat decedat”, a transmis IPJ Vrancea.

Potrivit reprezentanților instituției, agresorul este în custodia Poliţiei şi urmează să fie audiat.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia şi dispunerea măsurilor legale care se impun.